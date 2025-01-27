Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) наказало негайно призупинити всі проєкти в Україні після директиви Державного департаменту про замороження зовнішньої допомоги на 90 днів. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела в агентстві.

Цей крок є частиною повного перегляду президентом США Дональдом Трампом американського фінансування інших країн, і це вже вплинуло на численні ініціативи, які Сполучені Штати підтримують по всьому світу.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Президент США Дональд Трамп салютує військовим під час церемонії інавгурації в Капітолії. Вашингтон, 20 січня 2025 р. Фото: Al DRAGO / POOL / AFP

Офіс USAID в Києві отримав офіційні вказівки припинити фінансування та діяльність по всій Україні, хоча його співробітники не отримали детальної інформації про те, чи будуть зроблені винятки для певних програм і як довго триватиме заморожування. Прес-служба агентства відмовилася від коментарів, переадресувавши всі запити до Державного департаменту США.

Більше по темі Союз Росії і Талібану - загроза глобальній безпеці Талібан пообіцяв РФ повну підтримку в її загарбницькій війні проти України.

Це призупинення впливає на широкий спектр фінансованих Штатами цивільних програм, у тому числі ремонт енергетичної інфраструктури, реконструкцію шкіл та медичну допомогу. Кілька українських організацій, які покладаються на американську підтримку, вже отримали повідомлення про те, що їхні проєкти мають бути призупинені.

Advertisement

Серед них – Veteran Hub, неприбуткова організація, що підтримує українських солдатів, які повертаються з фронту. 26 січня її співзасновниця Івона Костина написала у Facebook, що через замороження фінансування організація буде змушена закрити Лінію підтримки ветеранів та Вінницький хаб. Вона закликала бізнес і місцевих донорів долучитися до допомоги.

Advertisement

Призупинення допомоги пов’язане з підписаним Трампом 20 січня указом, який призупинив майже всю зовнішню допомогу США на три місяці для перегляду. Це рішення викликало занепокоєння серед українських та європейських лідерів, оскільки після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Вашингтон був одним із найбільших фінансових донорів Києва.

Втім, за словами президента Володимира Зеленського, незважаючи на припинення цивільного фінансування, військова допомога залишається незмінною. Виступаючи 25 січня, він підтвердив, що Україна продовжує отримувати оборонну підтримку від США.

Пентагон також підтвердив, що заморожування зовнішньої допомоги не стосується військової допомоги, хоча занепокоєння щодо довгострокових наслідків залишається.

Advertisement

Financial Times повідомила, що американські дипломати з Бюро у справах Європи та Євразії Державного департаменту США закликали Державного секретаря Марко Рубіо звільнити Україну від заморожування допомоги. Однак станом на 25 січня жодного винятку не було надано.