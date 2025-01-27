27 січня українці та міжнародна спільнота вшановують пам’ять жертв Голокосту.

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту − що сказав Зеленський

До вшанування пам’яті жертв доєдналися Президент України Володимир Зеленський і Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

“27 січня світ вшановує памʼять жертв Голокосту. Це було цілеспрямоване намагання нацистів стерти цілий народ – убити всіх його людей, знищити все, що нагадувало про євреїв. Шість мільйонів жертв. Злочин Голокосту ніколи не має повторитись. Але поступово, на жаль, памʼять про Голокост стає слабшою. І зло, яке намагається знищувати життя цілих народів, досі залишається у світі”, − наголосив очільник держави.

Advertisement

За його словами, Голокост ніколи не має повторитись, але памʼять про нього слабшає.

“І зло, яке намагається знищувати життя цілих народів, досі залишається у світі... Ми всі маємо боротися заради життя й не забувати, що байдужість – це добриво для зла. Ми повинні долати ненависть, яка породжує знущання і вбивства”, − підсумував Зеленський.

Хроніка війни в Україні. 27 січня: «ЗСУ стримують наступ ворога на всіх напрямках»
Більше по темі

Хроніка війни в Україні. 27 січня: «ЗСУ стримують наступ ворога на всіх напрямках»

Ворог активно намагається просуватим на Покровському, Краматорському й Лиманському напрямках;

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський / Телеграм

Advertisement

Своєю чергою Стефанчук назвав Голокост є одним із найжахливіших злочинів проти людства, який ніколи не повинен повторитися.

“Сьогодні, 27 січня, Україна разом із усім світом вшановує пам’ять жертв Голокосту. Це один із найжахливіших злочинів проти людства − геноцид, який забрав життя мільйонів невинних”, − додав Стефанчук.

Він зауважив, що в той страшний час людство “втратило надто багато через ненависть, жорстокість та нетерпимість”. Тоді людей переслідували й знищували за національну, етнічну, расову чи релігійну приналежність, політичні погляди, соціальну групу або спосіб життя.

Advertisement

“Ми пам’ятаємо імена безневинних жертв, які загинули лише за те, ким вони були. Таке зло ніколи не має повторитися. Ніколи. І ні до кого”, − підсумував очільник парламенту.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський / Телеграм

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту − що треба знати

27 січня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили один із найбільших нацистських таборів смерті – “Аушвіц-Біркенау” в польському місті Освенцим. 

Усього жертвами Голокосту стали 6 мільйонів європейських євреїв, 1,5 млн з них загинули на території України. Символом геноциду євреїв в Україні став Бабин Яр, де 29−30 вересня 1941 року нацисти розстріляли 33 771 єврея.

Advertisement

В Україні вперше відзначили день пам’яті жертв Голокосту на державному рівні 27 січня 2012 року.

Київ Пост
Київ Пост
title.MoreOn Зеленський
Путін не зацікавлений у мирі без виконання своїх вимог, - ISW Путін
Путін не зацікавлений у мирі без виконання своїх вимог, - ISW
Київ Пост
2д тому
Президентка Молдови приїхала до Києва Зеленський
Президентка Молдови приїхала до Києва
Київ Пост
2д тому
10 найважливіших заяв Трампа стосовно України з моменту вступу на посаду США
АНАЛІЗ: 10 найважливіших заяв Трампа стосовно України з моменту вступу на посаду
Кеті Лівінгстон
січ. 24
Зеленський відреагував на нічну атаку “Шахедів” на Київщину Київ
Зеленський відреагував на нічну атаку “Шахедів” на Київщину
Київ Пост
січ. 24
Читати далі
Зеленський запропонував Молдові варіант виходу з енергетичної кризи Зеленський
Зеленський запропонував Молдові варіант виходу з енергетичної кризи
Київ Пост
3г тому
Генерал-майор Гнатов призначений заступником очільника Генштабу ЗСУ Зеленський
Генерал-майор Гнатов призначений заступником очільника Генштабу ЗСУ
Київ Пост
8г тому
Хроніка війни в Україні. 27 січня: «ЗСУ стримують наступ ворога на всіх напрямках» Зеленський
Хроніка війни в Україні. 27 січня: «ЗСУ стримують наступ ворога на всіх напрямках»
Тимур Дубовик
9г тому
Військова допомога Україні від США не зупинена, - Зеленський США
Військова допомога Україні від США не зупинена, - Зеленський
Київ Пост
2д тому
Спонсорований контент
" Попередній USAID призупинило всі гуманітарні проєкти в Україні
Далі » Без старту переговорів до літа є загрози існуванню України, попереджає Буданов - медіа