27 січня українці та міжнародна спільнота вшановують пам’ять жертв Голокосту.

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту − що сказав Зеленський

До вшанування пам’яті жертв доєдналися Президент України Володимир Зеленський і Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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“27 січня світ вшановує памʼять жертв Голокосту. Це було цілеспрямоване намагання нацистів стерти цілий народ – убити всіх його людей, знищити все, що нагадувало про євреїв. Шість мільйонів жертв. Злочин Голокосту ніколи не має повторитись. Але поступово, на жаль, памʼять про Голокост стає слабшою. І зло, яке намагається знищувати життя цілих народів, досі залишається у світі”, − наголосив очільник держави.

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За його словами, Голокост ніколи не має повторитись, але памʼять про нього слабшає.

“І зло, яке намагається знищувати життя цілих народів, досі залишається у світі... Ми всі маємо боротися заради життя й не забувати, що байдужість – це добриво для зла. Ми повинні долати ненависть, яка породжує знущання і вбивства”, − підсумував Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський / Телеграм

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Своєю чергою Стефанчук назвав Голокост є одним із найжахливіших злочинів проти людства, який ніколи не повинен повторитися.

“Сьогодні, 27 січня, Україна разом із усім світом вшановує пам’ять жертв Голокосту. Це один із найжахливіших злочинів проти людства − геноцид, який забрав життя мільйонів невинних”, − додав Стефанчук.

Він зауважив, що в той страшний час людство “втратило надто багато через ненависть, жорстокість та нетерпимість”. Тоді людей переслідували й знищували за національну, етнічну, расову чи релігійну приналежність, політичні погляди, соціальну групу або спосіб життя.

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“Ми пам’ятаємо імена безневинних жертв, які загинули лише за те, ким вони були. Таке зло ніколи не має повторитися. Ніколи. І ні до кого”, − підсумував очільник парламенту.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський / Телеграм

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту − що треба знати

27 січня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили один із найбільших нацистських таборів смерті – “Аушвіц-Біркенау” в польському місті Освенцим.

Усього жертвами Голокосту стали 6 мільйонів європейських євреїв, 1,5 млн з них загинули на території України. Символом геноциду євреїв в Україні став Бабин Яр, де 29−30 вересня 1941 року нацисти розстріляли 33 771 єврея.

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В Україні вперше відзначили день пам’яті жертв Голокосту на державному рівні 27 січня 2012 року.