НАТО почало ділитися секретною інформацією стосовно стандартів озброєння. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на обізнані джерела. За їхніми словами, метою є «гармонізація» збройних сил країн-членів НАТО і поліпшення оперативної сумісності між союзниками.

Центральне місце в цьому займає стандартизація калібрів зброї для всіх членів Альянсу та спільна військова лексика. Це також допоможе ЄС встановити спільні правила для військових систем і систем спільного використання, в тому числі використання частот радіозв’язку.

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Представник НАТО заявив, що це є частиною оновлення оборонного плану Альянсу, яке ініціював новий очільник Альянсу Марк Рютте.

Рютте закликає НАТО прискорити переозброєння

НАТО також надає оборонним компаніям засекречені рекомендації щодо того, яку зброю і техніку країнам-членам необхідно виробляти. Це частина плану зі збільшення виробництва, який Рютте називає «переходом до мислення воєнного часу».

Більше по темі Президент України зустрівся з президентом Євроради та маршалком Сейму Польщі Основними темами стали санкції проти Росії, посилення оборонної допомоги та вступ України до ЄС.

12 грудня у своїй першій великій промові після вступу на посаду генерального секретаря НАТО він закликав членів Альянсу «турбо-заряджати» витрати на оборону, заявивши, що європейські країни не готові до загрози майбутньої війни з Росією.

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«Ми не готові до того, що чекає на нас за чотири-п’ять років, – сказав Рютте. – Небезпека насувається на нас на повній швидкості. Те, що відбувається в Україні, може статися і тут».

Колишній прем’єр-міністр Нідерландів зазначив, що «безпосередньої військової загрози» наразі немає, але наголосив, що НАТО має діяти «швидше і рішучіше», щоб посилити оборону і запобігти ризику майбутнього конфлікту.

НАТО не готове до війни з Росією

«Ми можемо запобігти наступній великій війні на території НАТО», – сказав він.

Очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Росія може напасти на країну Європейського Союзу вже у 2028 році.

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Виступаючи на щорічній конференції Європейського оборонного агентства (EDA) 23 січня, Каллас процитувала доповіді національної розвідки, які свідчать про те, що Кремль планує «протестувати» обороноздатність ЄС протягом наступних 3-5 років.

Каллас не деталізувала специфіку потенційної агресії Росії, але заявила, що ЄС необхідно посилити військову готовність, бо президент Росії Владімір Путін «розуміє лише мову сили».

«Занадто довго ми пропонували Росії альтернативи, сподіваючись, що вона обере співпрацю або економічне процвітання для свого народу замість злочинних імперіалістичних амбіцій. Але натомість російська оборонна промисловість випускає танки, керовані авіабомби й артилерійські снаряди у величезних кількостях».