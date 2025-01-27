Угорщина готова підтримати продовження санкцій проти Росії, якщо Європейський Союз врахує її занепокоєння щодо енергетичної безпеки, повідомляє Politico.

Угорщина погоджується на санкції проти РФ за умови гарантій енергобезпеки

Щоб запобігти блокуванню з боку Угорщини, угоду довелося укладати в останній момент, повідомили два дипломати ЄС.

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Будапешт, ймовірно, пом’якшить свою позицію, якщо буде прийнята заява, яка враховує його занепокоєння щодо енергетичної безпеки.

Спочатку 27 січня посли ЄС проведуть екстрену нараду, а потім міністри закордонних справ офіційно оформлять угоду в Брюсселі.

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На вихідних Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ буде готовий підписати угоду про постачання азербайджанського газу до Угорщини та Словаччини за умови, що Кремль не отримає вигоду від цього.

Туреччина також долучилася: її посол в ЄС Фарук Каймакчи заявив, що Анкара готова допомогти замінити Україну як транзитну країну.

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Позиція Угорщини щодо санкцій викликала занепокоєння серед європейських політиків.

Прем’єр-міністр Польщі Туск попередив про негативні наслідки можливого блокування санкцій з боку Угорщини, назвавши це підтримкою дій Путіна.

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А міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис заявив, що сценарій блокування Угорщиною санкцій «залишив би весь ЄС і Угорщину в слабкому становищі».

Наступні санкції ЄС проти Росії - що відомо

ЄС запровадив 15 раундів безпрецедентних санкцій проти Москви з моменту повномасштабного вторгнення Кремля в Україну.

Наступне рішення про продовження санкцій має бути ухвалене одноголосно 27 країнами-членами ЄС до 31 січня.

Очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кайя Каллас заявляла, що немає підстав для скасування санкцій проти Росії.

Раніше Орбан заявляв, що Брюссель повинен адаптуватися до світових змін, пов’язаних з президенством Трампа, тому що «починається нова ера».

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«Настав час викинути санкції у вікно і встановити систему відносин з Росією без санкцій. До цього ще далеко, але ми повинні працювати над цим», - сказав він.