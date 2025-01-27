27 січня, у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, Світовий Конґрес Українців (СКУ) та українські громади усього світу вшановують пам’ять 6 мільйонів євреїв, які були знищені та замордовані нацистами. Не менше 1,5 мільйона з-поміж них були українськими євреями.

Ми молимось за безневинні життя, відібрані злочинним нацистським тоталітарним режимом, який звеличував ненависть, расизм та ксенофобію. Ми також віддаємо данину пам’яті тим, хто ризикував власним життям задля порятунку приречених на загибель. 

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Вісімдесят років тому у цей день солдати 1-го Українського фронту Червоної армії, який складався переважно з українців, звільнили Аушвіц – нацистський концентраційний табір смерті в окупованій Польщі, де нацисти у рамках своєї кампанії з “остаточного розв’язання” так званого “єврейського питання” знищили понад мільйон людей. 27 січня 1945 року вояки 100-ї Львівської стрілецької дивізії з батальйону українця єврейського походження з Полтави Анатолія Шапіро першими відчинили браму головного табору.

У Чехії, Німеччині та Польщі можуть з’явитися «Центри повернення українців»
Більше по темі

У Чехії, Німеччині та Польщі можуть з’явитися «Центри повернення українців»

Очікується, що такі установи допомагатимуть українським переселенцям повернутися на батьківщину, а також будуть культурними осередками.

У той час, як по всьому світі тривають пам’ятні заходи, Україна наближається до третіх роковин повномасштабного жорстокого і геноцидного вторгнення Російської Федерації. Хоробрі українські люди продовжують боротьбу свободу і суверенітет своєї країни супроти смертоносної російської терористичної держави.  

Advertisement

Подібно до нацистів, путінський режим ховає свої імперіалістичні амбіції та мрії про “глобальне панування” за дезінформацією, брехнею та злочинною пропагандою. З шокуючим цинізмом росіяни спотворюють пам’ять про Голокост та Другу світову війну і маніпулюють нею для виправдання свого хижацького вторгнення в Україну.

Ненависть, яку російські окупанти знову принесли на українську землю майже через 80 років з часу перемоги над нацизмом у Європі, шокувала весь світ. Різанина у Бучі, Ізюмі та Маріуполі, численні садистські звірства, вчинені російськими збройними силами на окупованих українських територіях, умисне бомбардування житлових будинків, шпиталів та навіть місць пам’яті, таких як Меморіал Бабиного Яру у Києві або Меморіал Дробицького Яру у Харкові – усі ці злочини не можуть лишитись без відповіді. Їхні виконавці мають бути притягнені до відповідальності.

Advertisement

Вшановуючи жертв Голокосту, ми, водночас, закликаємо усі миролюбні народи об’єднати свої зусилля для того, щоб допомогти українському народові зупинити російське зло і захистити вільний світ від нового сповзання в авторитарну темряву.

Advertisement

Світ має зупинити путінізм точно так само, як він зупинив нацизм. 

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
title.MoreOn Українці за кордоном
СКУ висловив подяку Сергію Кислиці за його службу на благо України Українці за кордоном
СКУ висловив подяку Сергію Кислиці за його службу на благо України
Світовий Конґрес Українців
січ. 24
У Польщі українці можуть втратити допомогу «800+» Українці за кордоном
У Польщі українці можуть втратити допомогу «800+»
Київ Пост
січ. 24
В Іспанії відбувся конгрес українських асоціацій Європа
В Іспанії відбувся конгрес українських асоціацій
Світовий Конґрес Українців
січ. 23
Українці в усьому світі святкували День Соборності Українці за кордоном
Українці в усьому світі святкували День Соборності
Світовий Конґрес Українців
січ. 23
Читати далі
“Порожні стільці”: українська діаспора в Іспанії провела акцію пам’яті Європа
“Порожні стільці”: українська діаспора в Іспанії провела акцію пам’яті
Світовий Конґрес Українців
2г тому
Українська діаспора в Португалії попередила НАТО про небезпеку російської пропаганди НАТО
Українська діаспора в Португалії попередила НАТО про небезпеку російської пропаганди
Світовий Конґрес Українців
3г тому
У Чехії, Німеччині та Польщі можуть з’явитися «Центри повернення українців» ЄС
У Чехії, Німеччині та Польщі можуть з’явитися «Центри повернення українців»
Київ Пост
1д тому
У США призупиняють дію програм в’їзду мігрантів, зокрема українців - NYT США
У США призупиняють дію програм в’їзду мігрантів, зокрема українців - NYT
За матеріалами Укрінформ
2д тому
Спонсорований контент
" Попередній НАТО ділиться з ЄС засекреченими даними щодо стандартів озброєння
Далі » Ізраїль, імовірно, вже постачає Україні зброю радянського виробництва