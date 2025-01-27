27 січня, у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, Світовий Конґрес Українців (СКУ) та українські громади усього світу вшановують пам’ять 6 мільйонів євреїв, які були знищені та замордовані нацистами. Не менше 1,5 мільйона з-поміж них були українськими євреями.

Ми молимось за безневинні життя, відібрані злочинним нацистським тоталітарним режимом, який звеличував ненависть, расизм та ксенофобію. Ми також віддаємо данину пам’яті тим, хто ризикував власним життям задля порятунку приречених на загибель.

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Вісімдесят років тому у цей день солдати 1-го Українського фронту Червоної армії, який складався переважно з українців, звільнили Аушвіц – нацистський концентраційний табір смерті в окупованій Польщі, де нацисти у рамках своєї кампанії з “остаточного розв’язання” так званого “єврейського питання” знищили понад мільйон людей. 27 січня 1945 року вояки 100-ї Львівської стрілецької дивізії з батальйону українця єврейського походження з Полтави Анатолія Шапіро першими відчинили браму головного табору.

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У той час, як по всьому світі тривають пам’ятні заходи, Україна наближається до третіх роковин повномасштабного жорстокого і геноцидного вторгнення Російської Федерації. Хоробрі українські люди продовжують боротьбу свободу і суверенітет своєї країни супроти смертоносної російської терористичної держави.

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Подібно до нацистів, путінський режим ховає свої імперіалістичні амбіції та мрії про “глобальне панування” за дезінформацією, брехнею та злочинною пропагандою. З шокуючим цинізмом росіяни спотворюють пам’ять про Голокост та Другу світову війну і маніпулюють нею для виправдання свого хижацького вторгнення в Україну.

Ненависть, яку російські окупанти знову принесли на українську землю майже через 80 років з часу перемоги над нацизмом у Європі, шокувала весь світ. Різанина у Бучі, Ізюмі та Маріуполі, численні садистські звірства, вчинені російськими збройними силами на окупованих українських територіях, умисне бомбардування житлових будинків, шпиталів та навіть місць пам’яті, таких як Меморіал Бабиного Яру у Києві або Меморіал Дробицького Яру у Харкові – усі ці злочини не можуть лишитись без відповіді. Їхні виконавці мають бути притягнені до відповідальності.

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Вшановуючи жертв Голокосту, ми, водночас, закликаємо усі миролюбні народи об’єднати свої зусилля для того, щоб допомогти українському народові зупинити російське зло і захистити вільний світ від нового сповзання в авторитарну темряву.

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Світ має зупинити путінізм точно так само, як він зупинив нацизм.