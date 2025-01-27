Ізраїль розглядає можливість передачі Україні радянської та російської зброї, захопленої під час операцій проти “Хезболли” в Лівані, пише The Telegraph.

Ізраїльська зброя для України: подробиці переговорів

За даними видання, близько 60% зброї, захопленої Ізраїлем у 2024 році, було виготовлено в СРСР та Росії. Серед захопленого озброєння - снайперські гвинтівки та протитанкові ракети “Корнет”.

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Ініціатива щодо передачі зброї належить заступнику міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель.

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The Telegraph також нагадує, що 22 січня відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, під час якої обговорювалася співпраця між двома країнами.

Наразі немає офіційного підтвердження про постачання зброї з Ізраїлю до України.

Ізраїль звинуватив ХАМАС у порушенні угоди про припинення вогню

Терористичне угрупування ХАМАС у суботу ввечері не надало Ізраїлю інформацію про статус заручників, які мають бути звільнені найближчими тижнями, що є порушенням угоди про звільнення полонених і припинення вогню в Газі.

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Усі четверо жінок є військовими. Вони пробули в полоні з 7 жовтня 2023 року.

У суботу ХАМАС звільнив ще чотирьох ізраїльських заручниць. Усі вони є військовими. 

Перших трьох ізраїльських заручниць ХАМАС звільнив тиждень тому. Їх утримували в Газі від 7 жовтня 2023 року. 

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Обміни між Ізраїлем та ХАМАСом стали можливі після того, як 19 січня почало діяти перемир’я. 

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