Ізраїль розглядає можливість передачі Україні радянської та російської зброї, захопленої під час операцій проти “Хезболли” в Лівані, пише The Telegraph.
Ізраїльська зброя для України: подробиці переговорів
За даними видання, близько 60% зброї, захопленої Ізраїлем у 2024 році, було виготовлено в СРСР та Росії. Серед захопленого озброєння - снайперські гвинтівки та протитанкові ракети “Корнет”.
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Ініціатива щодо передачі зброї належить заступнику міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель.
The Telegraph також нагадує, що 22 січня відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, під час якої обговорювалася співпраця між двома країнами.
Наразі немає офіційного підтвердження про постачання зброї з Ізраїлю до України.
Ізраїль звинуватив ХАМАС у порушенні угоди про припинення вогню
Терористичне угрупування ХАМАС у суботу ввечері не надало Ізраїлю інформацію про статус заручників, які мають бути звільнені найближчими тижнями, що є порушенням угоди про звільнення полонених і припинення вогню в Газі.
ХАМАС звільнив ще чотирьох ізраїльських заручниць
У суботу ХАМАС звільнив ще чотирьох ізраїльських заручниць. Усі вони є військовими.
Перших трьох ізраїльських заручниць ХАМАС звільнив тиждень тому. Їх утримували в Газі від 7 жовтня 2023 року.
Обміни між Ізраїлем та ХАМАСом стали можливі після того, як 19 січня почало діяти перемир’я.