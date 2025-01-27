У межах європейської програми евакуації, Норвегія сприяла транспортуванню до клінік майже 3000 українських пацієнтів та членів їхніх родин з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомило міністерство оборони Норвегії.

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Норвегія допомагає Україні: евакуація 3000 пацієнтів

Спеціально обладнані норвезькі літаки доставили близько 3000 українських пацієнтів та супроводжуючих осіб до медичних закладів у десяти європейських країнах.

Міністерство оборони наголосило на партнерстві з “Скандинавськими авіалініями” у реалізації цього проєкту.

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Протягом першого року дії програми було евакуйовано приблизно півтори тисячі пацієнтів.