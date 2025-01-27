У межах європейської програми евакуації, Норвегія сприяла транспортуванню до клінік майже 3000 українських пацієнтів та членів їхніх родин з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомило міністерство оборони Норвегії.

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Норвегія допомагає Україні: евакуація 3000 пацієнтів

Спеціально обладнані норвезькі літаки доставили близько 3000 українських пацієнтів та супроводжуючих осіб до медичних закладів у десяти європейських країнах.

Міністерство оборони наголосило на партнерстві з “Скандинавськими авіалініями” у реалізації цього проєкту.

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Протягом першого року дії програми було евакуйовано приблизно півтори тисячі пацієнтів.

 

Норвегія більше не гарантуватиме автоматичний притулок для українців

Норвегія більше не надаватиме автоматичний притулок усім українцям.

Від початку повномасштабної війни Норвегія запровадила режим колективного захисту, який автоматично надавав притулок усім українцям.

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Є підстави вважати, що кабель зазнав значних пошкоджень через зовнішній вплив.

Країна вже прийняла понад 85 тис. українських біженців.

Норвезький уряд у вересні 2024 року вже почав відмовляти деяким українцям у наданні тимчасового притулку.

15 січня уряд Норвегії розширив перелік областей України, які вважаються безпечними.

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