Спілка українців Португалії 26 січня звернулася до генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який незабаром відвідає Лісабон, з проханням приділити особливу увагу ризикам російської пропаганди в країнах-членах Альянсу. Про це повідомив Павло Садоха, Віцепрезидент Світового Конґресу Українців (СКУ) в Південній Європі та Голова СУП.

“Щодня ми бачимо коментаторів на інформаційних каналах, які, під прикриттям ‘незалежних експертів’, повторюють російську пропаганду слово в слово, так, як її представляють російські пропагандистські канали”, – йдеться в заяві.

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Марк Рютте здійснить офіційний візит до Португалії 27 січня в рамках регулярних контактів, які генеральний секретар підтримує з державами-членами Альянсу.

Програма робочого візиту передбачає зустрічі з президентом Португалії Марселу Ребелу де Соза, прем’єр-міністром Луїшем Монтенегру, а також з міністрами закордонних справ Паулу Ранжелом і національної оборони Нуну Мелу.

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На тлі візиту СУП нагадує НАТО про близько 20 мільйонів українців, які живуть у країнах Альянсі й “стали громадянами західних країн у різні періоди останніх двох століть”.

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Українська громада розглядає сили Альянсу на кордоні з Росією “не як агресію проти росіян, а як захист українців від геноциду з боку Росії”, йдеться в заяві.

“Просимо, ухвалюючи майбутні рішення про підтримку України в її героїчній боротьбі проти російської агресії, також врахувати позицію багатомільйонної української діаспори, яка є невіддільною частиною суспільств країн-членів НАТО”, – написав Садоха.

Російська агресія коштувала вже “багатьох українських життів”, додав він.

“Як в Україні, так і за її межами, українці зазнали величезної травми, що змінила їхні життя і матиме негативні наслідки для наступних поколінь”, – йдеться в заяві.