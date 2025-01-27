Спілка українців Португалії 26 січня звернулася до генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який незабаром відвідає Лісабон, з проханням приділити особливу увагу ризикам російської пропаганди в країнах-членах Альянсу. Про це повідомив Павло Садоха, Віцепрезидент Світового Конґресу Українців (СКУ) в Південній Європі та Голова СУП.

“Щодня ми бачимо коментаторів на інформаційних каналах, які, під прикриттям ‘незалежних експертів’, повторюють російську пропаганду слово в слово, так, як її представляють російські пропагандистські канали”, – йдеться в заяві.

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Марк Рютте здійснить офіційний візит до Португалії 27 січня в рамках регулярних контактів, які генеральний секретар підтримує з державами-членами Альянсу. 

Програма робочого візиту передбачає зустрічі з президентом Португалії Марселу Ребелу де Соза, прем’єр-міністром Луїшем Монтенегру, а також з міністрами закордонних справ Паулу Ранжелом і національної оборони Нуну Мелу. 

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У Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту СКУ закликає світ об’єднатися проти російського зла, яке несе нові жахіття війни в Україну.

На тлі візиту СУП нагадує НАТО про близько 20 мільйонів українців, які живуть у країнах Альянсі й “стали громадянами західних країн у різні періоди останніх двох століть”. 

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Українська громада розглядає сили Альянсу на кордоні з Росією “не як агресію проти росіян, а як захист українців від геноциду з боку Росії”, йдеться в заяві.

“Просимо, ухвалюючи майбутні рішення про підтримку України в її героїчній боротьбі проти російської агресії, також врахувати позицію багатомільйонної української діаспори, яка є невіддільною частиною суспільств країн-членів НАТО”, – написав Садоха. 

Російська агресія коштувала вже “багатьох українських життів”, додав він. 

“Як в Україні, так і за її межами, українці зазнали величезної травми, що змінила їхні життя і матиме негативні наслідки для наступних поколінь”, – йдеться в заяві.

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Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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