Українська громада Іспанії провела акцію пам’яті “Порожні стільці”, щоб вшанувати загиблих та зниклих безвісти під час війни. Захід відбувся 26 січня у Валенсії, повідомив Михайло Петруняк, Президент Федерації асоціацій українців в Іспанії.

“Кожен із цих стільців – це життя, обірване війною. Це голоси, які зникли в тиші полону чи невідомості. Сьогодні ми мовчали, щоб світ почув.”, – написав Петруняк.