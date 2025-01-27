Українська громада Іспанії провела акцію пам’яті “Порожні стільці”, щоб вшанувати загиблих та зниклих безвісти під час війни. Захід відбувся 26 січня у Валенсії, повідомив Михайло Петруняк, Президент Федерації асоціацій українців в Іспанії.

“Кожен із цих стільців – це життя, обірване війною. Це голоси, які зникли в тиші полону чи невідомості. Сьогодні ми мовчали, щоб світ почув.”, – написав Петруняк.

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Фото: Mykhaylo Petrunyak Kmetyuk/Facebook
Фото: Mykhaylo Petrunyak Kmetyuk/Facebook
Фото: Mykhaylo Petrunyak Kmetyuk/Facebook
Фото: Mykhaylo Petrunyak Kmetyuk/Facebook
Фото: Mykhaylo Petrunyak Kmetyuk/Facebook
Фото: Mykhaylo Petrunyak Kmetyuk/Facebook
Фото: Mykhaylo Petrunyak Kmetyuk/Facebook
Фото: Mykhaylo Petrunyak Kmetyuk/Facebook
Фото: Mykhaylo Petrunyak Kmetyuk/Facebook
Фото: Mykhaylo Petrunyak Kmetyuk/Facebook
Фото: Mykhaylo Petrunyak Kmetyuk/Facebook
Фото: Mykhaylo Petrunyak Kmetyuk/Facebook

Учасники мовчали, щоб привернути увагу світу до цієї трагедії. “Не залишайтеся осторонь – полон вбиває!”, – наголосили організатори.

Громада закликала підтримати акцію поширеннями новини про подію в соцмережах. “Ми сильні, коли єдині”, – сказали організатори.

Михайло Петруняк також подякував спільноті “Bandera de Ucrania” – “молодим друзям, які погодилися провести фантастичний перформанс до Дня Соборності”.

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