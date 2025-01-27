Українська громада Іспанії провела акцію пам’яті “Порожні стільці”, щоб вшанувати загиблих та зниклих безвісти під час війни. Захід відбувся 26 січня у Валенсії, повідомив Михайло Петруняк, Президент Федерації асоціацій українців в Іспанії.
“Кожен із цих стільців – це життя, обірване війною. Це голоси, які зникли в тиші полону чи невідомості. Сьогодні ми мовчали, щоб світ почув.”, – написав Петруняк.
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