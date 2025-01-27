23 січня російська військова авіація впустила керовану авіабомбу УМПБ-250 на село у Бєлгородській області.
Попередньо, немає загиблих та руйнувань, пише російський телеграм-канал ASTRA.
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Російська авіація знову впустила авібомба біля Бєлгорода
Російську “розумну бомбу” УМПБ-250 воєння авіація впустила поблизу село Великі Кульбаки.
Пропагандистське видання «Аргументы и факты» описувало цю бомбу як високотехнологічну зброю, яка оснащена навігаційним модулем, інтегрованим із кермовим керуванням, антенами і турбореактивною силовою установкою.
Якщо звичайні бомби модернізують до керованих за допомогою модулів УМПК, то УМПБ-250 спочатку створювалася як “розумна” баражувальна бомба.
Згідно з підрахунками ASTRA, Збройні сили РФ за 2024 рік упустили на російські регіони та окуповані території України не менше ніж 165 авіабомб ФАБ.
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У 2025 році вже зафіксовано падіння 13 ФАБів, однієї ракети й однієї УМПБ-250.
Раніше російська авіація впустила на Бєлгородську область 2 авіабомби: ФАБ-250 і ФАБ-500. Мешканців одного села довелося евакуювати.
Одна з бомб, ФАБ-250, була виявлена вранці 28 березня в районі села Безимено, що в кількох кілометрах від українського кордону. Понад 140 мешканців села було евакуйовано. До вечора авіабомбу вивезли та знищили.