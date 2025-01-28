Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен звернулася до союзників з Європи по допомогу в боротьбі з претензіями президента США Дональда Трампа на Гренландію, повідомляє Bloomberg.

Данія просить допомоги у захисті Гренландії - що відомо

Фредеріксен відвідує основні столиці після фінансування 2 млрд доларів на оборону арктичного острова.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Це один з кроків у рамках збільшення присутності в Північній Атлантиці.

Як зазначають обізнані джерела, Данія вирішила не надто активно підтримувати риторику Дональда Трампа на публіці і попросила європейських союзників зробити те саме.

Advertisement

За словами джерел, важливо уникати кроків, які можуть посилити напруженість.

Президент США дав зрозуміти, що його плани щодо Гренландії не зникнуть. 

Трамп хоче захопити найбільший у світі острів з міркувань безпеки і не виключив можливості силового вирішення.

Українці Естонії організували виставку про поневолені народи Росії
Більше по темі

Українці Естонії організували виставку про поневолені народи Росії

Експозиція та документальна стрічка розповідають про ув’язнених Кермлем представників поневолених народів Росії.

Трамп укотре заявив, що хоче встановити контроль над Гренландією

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп побажав, аби Гренландія перебувала під контролем Вашингтона.

7 січня Дональд Трамп-молодший опублікував відео прибуття до Гренландії та фото зі злітно-посадкової смуги та центру Нуука.

“Гренландія прекрасна!!!”, – прокоментував син Трампа.

Advertisement

На тлі візиту Дональда Трампа-молодшого у Гренландію прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що майбутнє Гренландії мають вирішувати її мешканці.

11 січня Данія надіслала команді обраного президента США Дональда Трампа приватні повідомлення, в яких висловила готовність обговорити посилення безпеки в Гренландії або збільшення військової присутності США на острові.

Київ Пост
Київ Пост
title.MoreOn США
Очільника Пентагону призначили лише завдяки голосу соратника Трампа США
Очільника Пентагону призначили лише завдяки голосу соратника Трампа
Джон Моретті
8г тому
Трамп планує створити “залізний купол” для протиракетної оборони США США
Трамп планує створити “залізний купол” для протиракетної оборони США
Київ Пост
8г тому
США призупинили програму Uniting for Ukraine для українських біженців США
США призупинили програму Uniting for Ukraine для українських біженців
Київ Пост
10г тому
Ще раз про мирні переговори за версією Трампа та його команди США
Ще раз про мирні переговори за версією Трампа та його команди
Стефан Коршак
1д тому
Читати далі
Трамп заборонив трансгендерам служити в армії США − Білий дім США
Трамп заборонив трансгендерам служити в армії США − Білий дім
Київ Пост
30хв тому
Китай та Індія вийшли з ринку російської нафти через санкції США Росія
Китай та Індія вийшли з ринку російської нафти через санкції США
Київ Пост
54хв тому
Українці Естонії організували виставку про поневолені народи Росії Європа
Українці Естонії організували виставку про поневолені народи Росії
Світовий Конґрес Українців
1г тому
Голова МЗС Франції підтвердив, що Mirage 2000 скоро будуть в Україні Європа
Голова МЗС Франції підтвердив, що Mirage 2000 скоро будуть в Україні
Київ Пост
2г тому
Спонсорований контент
" Попередній У Львові відкривають перший в Україні Культурний хаб ЮНЕСКО
Далі » Мін’юст хоче націоналізувати активи однієї із найбільших нафтових груп РФ