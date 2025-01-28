Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен звернулася до союзників з Європи по допомогу в боротьбі з претензіями президента США Дональда Трампа на Гренландію, повідомляє Bloomberg.

Данія просить допомоги у захисті Гренландії - що відомо

Фредеріксен відвідує основні столиці після фінансування 2 млрд доларів на оборону арктичного острова.

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Це один з кроків у рамках збільшення присутності в Північній Атлантиці.

Як зазначають обізнані джерела, Данія вирішила не надто активно підтримувати риторику Дональда Трампа на публіці і попросила європейських союзників зробити те саме.

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За словами джерел, важливо уникати кроків, які можуть посилити напруженість.

Президент США дав зрозуміти, що його плани щодо Гренландії не зникнуть.

Трамп хоче захопити найбільший у світі острів з міркувань безпеки і не виключив можливості силового вирішення.

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Трамп укотре заявив, що хоче встановити контроль над Гренландією

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп побажав, аби Гренландія перебувала під контролем Вашингтона.

7 січня Дональд Трамп-молодший опублікував відео прибуття до Гренландії та фото зі злітно-посадкової смуги та центру Нуука.

“Гренландія прекрасна!!!”, – прокоментував син Трампа.

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На тлі візиту Дональда Трампа-молодшого у Гренландію прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що майбутнє Гренландії мають вирішувати її мешканці.

11 січня Данія надіслала команді обраного президента США Дональда Трампа приватні повідомлення, в яких висловила готовність обговорити посилення безпеки в Гренландії або збільшення військової присутності США на острові.