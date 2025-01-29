Новий уряд США на чолі з президентом-республіканцем Дональдом Трампом у перший тиждень свого перебування при владі зробив чимало заяв щодо України та новітньої європейської історії, а також щодо того, як можна завершити російсько-українську війну.

Усі вони були дуже суперечливими, і багато з них були просто помилковими. Це, власне, і показує фактчекінг Kyiv Post.

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Скільки втратила Росія у Другій світовій за версією Трампа

Президент Трамп заявив: Росія втратила 60 мільйонів людей під час Другої світової війни і “допомогла” США перемогти у цій війні.

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У своєму пості @realDonaldTrump від 22 січня закликав Кремль сісти за стіл переговорів: “Я люблю росіян... Ми ніколи не повинні забувати, що Росія допомогла нам перемогти у Другій світовій війні, втративши при цьому 60 000 000 людей”.

Ця заява Трампа просто суперечить висновкам істориків та архівним даним.

Більше по темі Зеленський відреагував на заяву Путіна про майбутні переговори Раніше російський лідер казав, що Президент України Володимир Зеленський не може нічого підписувати нібито через власну нелегітимність.

Щодо цифри 60 мільйонів. Наприклад, широко відоме дослідження колишнього радянського академіка Григорія Кривошеєва оцінює загальну кількість радянських військових, загиблих під час конфлікту, у 8,8 млн осіб.

Інші офіційні джерела, разом з міністерством оборони Росії, оцінюють кількість загиблих військових у 14 мільйонів. Максимальні оцінки Росії щодо цивільних втрат під час конфлікту зазвичай коливаються в межах 15-18 мільйонів, що робить цифри Трампа, порівняно з реальними російськими оцінками, завищеними більш ніж удвічі.

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Твердження Трампа про те, що саме “Росія” зазнала втрат під час Другої світової війни, окрім того, дуже оманливе. Радянський Союз був багатонаціональною державою, в якій етнічні росіяни становили меншість. Пострадянські дослідники, що працювали, зокрема, під орудою академіка Вадима Ерлікмана, взагалі оцінюють втрати етнічних росіян під час Другої світової війни на рівні до 12% усіх втрат. Тоді як інші 88% радянських військових втрат припадають на солдатів інших етнічних груп. Білоруси, українці, латиші та вірмени, відносно загальної чисельності населення мали вищі показники смертності, ніж етнічні росіяни.

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Твердження Трампа про те, що “росіяни” пожертвували найбільше під час Другої світової війни, знецінює жертви громадян Радянського Союзу не росіян. Це твердження просто повторює наративи російських державних ЗМІ про те, що виключно Росія і росіяни воювали і перемогли у Другій світовій війні.

Зниження цін на нафту зупинить війну? Що буде насправді

Головний переговірник адміністрації Трампа з питань України Кіт Келлоґґ: США можуть примусити Росію до переговорів щодо України, змусивши світові ціни на нафту досягти 45 доларів за барель, що зробить експорт російської нафти не рентабельним і різко знизить спроможність Росії фінансувати війну.

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Під час п’ятничного інтерв’ю американській телекомпанії Fox Келлоґґ сказав: “Що, якби ви знизили її (світову ціну на нафту) до 45 доларів за барель? Це, по суті, базова лінія, точка беззбитковості. Це те, що він (Трамп) сказав вчора, коли виступав перед людьми в Давосі... Ось як ми збираємося закінчити цю справу (російсько-українську війну)”.

Заява Келлоґґа спекулятивна і ґрунтується на припущеннях, що те, що не підконтрольне адміністрації Трампа, мало би допомогти їй.

Твердження Келлоґґа про те, що 45 доларів за барель - це ціна беззбитковості нафти, неправдиве.

Його твердження, що адміністрація США може якимось чином знизити світові ціни на нафту до цього рівня, ігнорує очевидні факти про розвиток світових нафтових ринків.

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У США більшість дослідників галузі погоджуються, що середня ціна беззбитковості для світових виробників становить від 40 до 70 доларів.

За оцінками Rystad Energy, близько половини світових запасів нафти все ще можуть бути прибутковими, якщо ціна впаде до 45 доларів, але інша половина стане збитковою.

За підрахунками Statistica.com, якщо ціна бареля видобутої нафти в США впаде з $78 до $45, як припускає Келлоґґ, весь видобуток з нових свердловин у США, що коштує від $59 до $70 за барель, одразу ж стане збитковим. До третини видобутку нафти в США стане або малоприбутковою, або збитковою.

Отже, зниження цін на нафту, як пропонує Келлоґґ, знищить як американський, так і світовий видобуток нафти, а в разі його тривалого збереження призведе до скорочення видобутку на 50%.

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Це призведе до таких результатів внутрішньої енергетичної політики, які прямо суперечать передвиборчим обіцянкам Трампа максимізувати видобуток нафти в США і збільшити зайнятість, доходи і прибутки американських енергетичних компаній.

Припущення Келлоґґа про те, що адміністрація Трампа може якимось чином сприяти зниженню світових цін на нафту $ 45/барель є неправдоподібним.

За більшістю оцінок, США експортують лише приблизно 9% всієї нафти, що постачається на світові ринки, переповнені іншими великими гравцями, як-от Саудівська Аравія, Росія та Об’єднані Арабські Емірати, а також меншими експортерами, як-от Канада, Ірак, Норвегія, Нігерія та Кувейт. Всі вони мали б погодитися на добровільне скорочення видобутку (а отже, і доходів), щоб план Келлоґґа запрацював.