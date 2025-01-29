Новий уряд США на чолі з президентом-республіканцем Дональдом Трампом у перший тиждень свого перебування при владі зробив чимало заяв щодо України та новітньої європейської історії, а також щодо того, як можна завершити російсько-українську війну.
Усі вони були дуже суперечливими, і багато з них були просто помилковими. Це, власне, і показує фактчекінг Kyiv Post.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Скільки втратила Росія у Другій світовій за версією Трампа
Президент Трамп заявив: Росія втратила 60 мільйонів людей під час Другої світової війни і “допомогла” США перемогти у цій війні.
У своєму пості @realDonaldTrump від 22 січня закликав Кремль сісти за стіл переговорів: “Я люблю росіян... Ми ніколи не повинні забувати, що Росія допомогла нам перемогти у Другій світовій війні, втративши при цьому 60 000 000 людей”.
Ця заява Трампа просто суперечить висновкам істориків та архівним даним.
Зеленський відреагував на заяву Путіна про майбутні переговори
Щодо цифри 60 мільйонів. Наприклад, широко відоме дослідження колишнього радянського академіка Григорія Кривошеєва оцінює загальну кількість радянських військових, загиблих під час конфлікту, у 8,8 млн осіб.
Інші офіційні джерела, разом з міністерством оборони Росії, оцінюють кількість загиблих військових у 14 мільйонів. Максимальні оцінки Росії щодо цивільних втрат під час конфлікту зазвичай коливаються в межах 15-18 мільйонів, що робить цифри Трампа, порівняно з реальними російськими оцінками, завищеними більш ніж удвічі.
Твердження Трампа про те, що саме “Росія” зазнала втрат під час Другої світової війни, окрім того, дуже оманливе. Радянський Союз був багатонаціональною державою, в якій етнічні росіяни становили меншість. Пострадянські дослідники, що працювали, зокрема, під орудою академіка Вадима Ерлікмана, взагалі оцінюють втрати етнічних росіян під час Другої світової війни на рівні до 12% усіх втрат. Тоді як інші 88% радянських військових втрат припадають на солдатів інших етнічних груп. Білоруси, українці, латиші та вірмени, відносно загальної чисельності населення мали вищі показники смертності, ніж етнічні росіяни.
Твердження Трампа про те, що “росіяни” пожертвували найбільше під час Другої світової війни, знецінює жертви громадян Радянського Союзу не росіян. Це твердження просто повторює наративи російських державних ЗМІ про те, що виключно Росія і росіяни воювали і перемогли у Другій світовій війні.
Зниження цін на нафту зупинить війну? Що буде насправді
Головний переговірник адміністрації Трампа з питань України Кіт Келлоґґ: США можуть примусити Росію до переговорів щодо України, змусивши світові ціни на нафту досягти 45 доларів за барель, що зробить експорт російської нафти не рентабельним і різко знизить спроможність Росії фінансувати війну.
Під час п’ятничного інтерв’ю американській телекомпанії Fox Келлоґґ сказав: “Що, якби ви знизили її (світову ціну на нафту) до 45 доларів за барель? Це, по суті, базова лінія, точка беззбитковості. Це те, що він (Трамп) сказав вчора, коли виступав перед людьми в Давосі... Ось як ми збираємося закінчити цю справу (російсько-українську війну)”.
Заява Келлоґґа спекулятивна і ґрунтується на припущеннях, що те, що не підконтрольне адміністрації Трампа, мало би допомогти їй.
Твердження Келлоґґа про те, що 45 доларів за барель - це ціна беззбитковості нафти, неправдиве.
Його твердження, що адміністрація США може якимось чином знизити світові ціни на нафту до цього рівня, ігнорує очевидні факти про розвиток світових нафтових ринків.
У США більшість дослідників галузі погоджуються, що середня ціна беззбитковості для світових виробників становить від 40 до 70 доларів.
За оцінками Rystad Energy, близько половини світових запасів нафти все ще можуть бути прибутковими, якщо ціна впаде до 45 доларів, але інша половина стане збитковою.
За підрахунками Statistica.com, якщо ціна бареля видобутої нафти в США впаде з $78 до $45, як припускає Келлоґґ, весь видобуток з нових свердловин у США, що коштує від $59 до $70 за барель, одразу ж стане збитковим. До третини видобутку нафти в США стане або малоприбутковою, або збитковою.
Отже, зниження цін на нафту, як пропонує Келлоґґ, знищить як американський, так і світовий видобуток нафти, а в разі його тривалого збереження призведе до скорочення видобутку на 50%.
Це призведе до таких результатів внутрішньої енергетичної політики, які прямо суперечать передвиборчим обіцянкам Трампа максимізувати видобуток нафти в США і збільшити зайнятість, доходи і прибутки американських енергетичних компаній.
Припущення Келлоґґа про те, що адміністрація Трампа може якимось чином сприяти зниженню світових цін на нафту $ 45/барель є неправдоподібним.
За більшістю оцінок, США експортують лише приблизно 9% всієї нафти, що постачається на світові ринки, переповнені іншими великими гравцями, як-от Саудівська Аравія, Росія та Об’єднані Арабські Емірати, а також меншими експортерами, як-от Канада, Ірак, Норвегія, Нігерія та Кувейт. Всі вони мали б погодитися на добровільне скорочення видобутку (а отже, і доходів), щоб план Келлоґґа запрацював.
Хто винен у війні України з Росією?
Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський відповідальний за російсько-українську війну, оскільки в перші дні конфлікту Зеленський вирішив боротися з російським вторгненням, а не прийняти угоду.
У четвер в інтерв’ю інтерв’юеру телеканалу Fox Шону Генніті Трамп сказав: “Путін не повинен був цього робити... Він (Зеленський) теж не повинен був цього допустити. Він не ангел. Він не повинен був дозволити цій війні розпочатися... Перш за все, він почав боротися з набагато більшою країною. Набагато потужнішою.
Він не повинен був цього робити. Тому що ми могли б домовитися. Це була би просто домовленість. Я міг би так легко укласти таку угоду. А Зеленський вирішив, “я хочу воювати!”.
Слова Трампа про те, що Україна мала шанс на врегулювання шляхом переговорів у перші дні війни, часто повторюють російські державні ЗМІ.
Реальність виглядає інакше. Простіше кажучи, Трамп поєднує неіснуючу справедливу угоду з повною капітуляцією України перед Росією і фактичним припиненням існування України як суверенної держави.
У квітні та травні 2022 року широко повідомлялося про переговори між представниками Москви та Києва за участі Туреччини в ролі головного посередника.
Умови Росії щодо припинення бойових дій були чітко сформульовані російськими офіційними особами, зокрема, президентом Путіним, і вони були жорстокими:
- Крим, Луганська, Донецька, Херсонська та Запорізька області відходять Росії
- українська армія скорочується до 100 000 осіб
- постійний нейтралітет України
- зобов’язання України “назавжди” ніколи не вступати до НАТО і не допускати іноземні війська на свою територію.
- Як обраний лідер українського народу, Зеленський мав конституційний, ба навіть, моральний обов’язок ніколи не погоджуватися з захопленням Росією 20% території України та віддати до п’яти мільйонів українців під владу російської поліцейської держави.
Крім того, в перші місяці війни суспільний спротив Росії був настільки масовим, що ТЦК відмовляли добровольцям, українські регулярні війська разом з тисячами добровольців розгромили російську армію під Києвом, а опір російському наступу на інших напрямках був запеклим, найбільш помітним під час драматичної російської облоги портового міста Маріуполь на Азовському морі. Твердження Трампа про те, що угода про здачу України Росії за співучасті Зеленського була б схвалена українським народом, означає, що Зеленський майже повністю контролює сили опору, і що якби його уряд віддав наказ про капітуляцію, то українці йому б підкорилися.
Можливо, в інтерв’ю Ганніті Трамп помиляється, як помилився Кремль у 2022 році: він уявляв українське громадянське суспільство слухняним, тоді як насправді Україна є демократичною державою, де виборці очікують, що політичне керівництво виконуватиме волю більшості.
Хто більше допомагає Україні грошима: США чи Європа?
У тому ж інтерв’ю Трамп повторив твердження, що США майже повністю профінансували боротьбу України проти Росії, а Європа майже нічого не зробила. За його словами, американські платники податків виклали 200 мільярдів доларів – більше, ніж Європа.
Трамп сказав: “Коли він (Зеленський), знаєте, говорив так хоробро, сталися дві речі. Вони були хоробрі, але ми дали їм мільярди доларів. Сполучені Штати витратили 200 мільярдів доларів, більше, ніж Європа. Чому ми витратили більше?”
Це неправда. Насправді Європа витратила приблизно на 30% більше, ніж США. Дані незалежних досліджень та урядові заяви не підтверджують заяву Трампа про 200 мільярдів доларів.
Ба більше. Якщо брати до уваги ці дані, то підтримка України з боку США відносно менша у порівняні з витратами інших держав.
За даними групи золотого стандарту Кільського інституту світової економіки, з моменту вторгнення Росії в Україну США виділили Україні 92,1 млрд дол. допомоги, тоді як Європа та інші союзники України виділили 130,1 млрд дол.
Щодо обіцянок допомоги, то США пообіцяли додатково 31,9 млрд дол., а інші держави - 120,9 млрд дол..
Крім того, США призупиняли будь-яку допомогу Україні з кінця грудня 2023 року до квітня 2024 року. Тоді саме інші союзники України перехопили ініціативу. Українські посадовці неодноразово скаржилися на те, що реальна американська допомога, яка доходить до поля бою – це лише половина під того, що Вашингтон обіцяв у своїх заявах.
Скільки в Росії танків? Версія Трампа і реальність
І знову ж таки в тому інтерв’ю Трамп заявив, що російські танкові резерви на початку війни були приблизно в два-три рази більшими, ніж вони були насправді. Він також заявив, що стрілкові обстріли та рівнинна місцевість є головною причиною втрат серед українських військовослужбовців. Насправді ж атаки FPV-дронів та артилерійські та мінометні обстріли є причиною більшості втрат ЗСУ.
Трамп сказав: “Ви знаєте, у них (у Російської Федерації) 30 000 танків. Росія має на озброєнні 30 000 танків.
У Зеленського не було жодного, практично. З ними не воюють. Тепер ми почали постачати техніку, постачати, постачати, постачати. І вони мали хоробрість використовувати цю техніку.
Але, зрештою, це війна, яку треба закінчувати. Поля, ось що цікаво. У них рівнина, чудові сільськогосподарські угіддя. Розумієте?! Немає ніякого захисту. Єдине, що зупиняє кулю, яка може пролетіти багато кілометрів – це людське тіло. І в них влучають наліво і направо”.
Незалежні аналітичні групи з питань безпеки оцінили фактичну теоретичну максимальну кількість танків у Російській Федерації - включно з корпусами, залишеними полях за останні півстоліття, - приблизно в 12 500 одиниць у 2021 році, або близько 40% від того, про що заявляв Трамп.
Результати боїв у Україні за останні три роки суперечать твердженням Трампа про те, що велика кількість російських танків має розгромити Україну.
Україна з лютого 2022 року знищила від 4 до 6 тисяч російських танків за незалежними оцінками та 9 876 російських танків за офіційними оцінками України.
За свідченнями переважної більшості людей, присутніх на лінії фронту або поблизу неї, включно з журналістами Kyiv Post, кулі, є реальною, але менш значною загрозою під час бою в російсько-українській війні. На сьогоднішній день, найпоширеніша військова травма - це вибух безпілотника, мінометної міни або артилерійського снаряда після того, як його зафіксував безпілотник-розвідник.
Українські медики зазвичай кажуть, що близько 80% бойових поранень солдати отримують не від куль, а від осколків та вибухових хвиль. Рельєф місцевості, рівний чи нерівний, мало впливає на те, чи отримає людина поранення, тому що більшість атак відбувається з повітря – безпілотники з вибухівкою, це головна причина, а не кулі, що летить по рівній траєкторії.