США перекинули приблизно 90 ракет для систем ППО Patriot з Ізраїлю в Україну через Польщу, згідно з трьома обізнаними джерелами.
Україна отримала ракети Patriot від Ізраїлю
Як повідомляється, транспортні літаки ВПС США C-17 прибули на авіабазу на півдні Ізраїлю і “днями” перелетіли до польського Жешува, який є ключовим центром транспортування західної військової допомоги Україні.
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Повідомляється, що ці літаки доставили 90 ракет для систем ППО Patriot, які має Україна, а також радари та інше обладнання.
Це найбільша передача озброєння з Ізраїлю до України від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Ракети раніше зберігалися на території Ізраїлю після того, як минулого року Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вивела з експлуатації свої системи ППО Patriot.
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Україна попросила Patriot в Ізраїлю
Україна кілька місяців просила передати їй списані ізраїльські ракетні комплекси Patriot, але Тель-Авів не бажав це навіть обговорювати, побоюючись, що будь-яка пряма участь в озброєнні України може спровокувати відповідні дії з боку Москви.
Reuters зазначає, що Кремль підтримує тісні військові та розвідувальні зв’язки з регіональними супротивниками Ізраїлю, в тому числі з Іраном і Сирією, і погрожував надати Ірану сучасні ракетні технології та винищувачі, що може суттєво змінити військовий баланс на Близькому Сході.
Іран вже є одним із ключових постачальників зброї для Росії, надавши їй тисячі безпілотників “Шахед”, якими та б’є по українських містах. Ізраїльські офіційні особи занепокоєні тим, що пряме озброєння України може підштовхнути Росію до розширення співпраці з Тегераном, в тому числі до посилення допомоги в його ракетній та ядерній програмах, повідомляє CNN.
Дипломатична крига зламалася наприкінці вересня 2024 року, коли Нетаньягу нарешті схвалив цей крок, і в цьому певну роль зіграла й релігія: згідно з джерелами, на які посилається Axios, на зміну політики вплинуло бажання Нетаньягу отримати послугу від Києва – дозвіл паломникам-хасидам відвідати могилу лідера їхнього віровчення Цадика Нахмана в Умані.
Однак українська влада відмовлялася обговорювати питання паломників, поки Нетаньягу не погодився передати ракети Patriot. Стикнувшись зі зростаючим тиском США і твердою позицією України, Нетаньягу поступився і дав зелене світло на повернення ракет до США, які після належних робіт врешті-решт були відправлені в Україну.
Задля збереження дипломатичного прикриття і уникнення прямої конфронтації з Росією ізраїльські чиновники заявили, що цей крок не був передачею зброї Україні, а був лише поверненням тієї, що належить США, повідомляє Times of Israel.
Високопоставлений ізраїльський чиновник також повідомив Axios, що Ізраїль заздалегідь поінформував Росію про передачу, підкресливши, що це “лише повернення системи Patriot до США”, подібно до того, як США раніше перенаправляли артилерійські снаряди з ізраїльських складів в Україну.
Дипломатичне балансування Зеленського і Нетаньягу
У вівторок, коли передача була завершена, президент України Володимир Зеленський і Нетаньягу мали розмову. Зеленський повідомив, що йшлося про “підтримання тісного контакту з партнерами, зокрема, зі Сполученими Штатами і президентом Дональдом Трампом”, військову допомогу та ширші питання безпеки. Ні Зеленський, ні Нетаньягу не розкрили подробиць.
Пентагон відмовився коментувати цю передачу, але офіс Нетаньягу підтвердив, що система Patriot була повернута до США, хоча й заявив, що йому “невідомо”, чи була вона передана Україні. Ізраїльський уряд послідовно називає цей крок логістичною передачею, а не передачею зброї Києву, намагаючись уникнути подальшого загострення відносин із Москвою.
I spoke with the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu @netanyahu. I told him about my participation in the events marking the 80th anniversary of the liberation of Auschwitz-Birkenau and conveyed my condolences to the Prime Minister and the people of Israel regarding the… pic.twitter.com/uSZ2zY8YG9— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 28, 2025
Ця подія підкреслює хитке балансування Ізраїлю, який намагається налагодити відносини як із Вашингтоном, так і з Москвою, одночасно маючи власні безпекові пріоритети в Газі та Ірані, а також значну роль комплексної дипломатії в зусиллях України, спрямованих на захист своїх міст і енергетичної інфраструктури від російських ракет і безпілотників.
Київ постійно просить західних партнерів надати йому більш досконалі засоби протиповітряної оборони, наголошуючи, що посилення здатності України відбивати російські повітряні удари є ключовим для захисту як військових на полі бою, так і цивільного населення.
Передача ракетних комплексів Patriot відбувається в той час, коли нова адміністрація Трампа переглядає всю зовнішню допомогу США, а 90-денне заморожування зупинило ключові програми по всьому світу, в тому числі і в Україні.
Це поки що не стосується військової допомоги Україні, але в умовах непевності щодо подальшої зовнішньої підтримки, на яку покладається Київ, двосторонні домовленості – такі, як між Нетаньягу і Зеленським – мають величезне значення для продовження боротьби проти Росії.