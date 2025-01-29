США перекинули приблизно 90 ракет для систем ППО Patriot з Ізраїлю в Україну через Польщу, згідно з трьома обізнаними джерелами.

Україна отримала ракети Patriot від Ізраїлю

Як повідомляється, транспортні літаки ВПС США C-17 прибули на авіабазу на півдні Ізраїлю і “днями” перелетіли до польського Жешува, який є ключовим центром транспортування західної військової допомоги Україні.

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Системи Patriot німецького Бундесверу, розміщені в аеропорті Вільнюса перед самітом НАТО 7 липня 2023 р. Фото: Петрас Малукас / AFP)

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Повідомляється, що ці літаки доставили 90 ракет для систем ППО Patriot, які має Україна, а також радари та інше обладнання.

Це найбільша передача озброєння з Ізраїлю до України від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Ракети раніше зберігалися на території Ізраїлю після того, як минулого року Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вивела з експлуатації свої системи ППО Patriot.

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Україна попросила Patriot в Ізраїлю

Україна кілька місяців просила передати їй списані ізраїльські ракетні комплекси Patriot, але Тель-Авів не бажав це навіть обговорювати, побоюючись, що будь-яка пряма участь в озброєнні України може спровокувати відповідні дії з боку Москви.

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Reuters зазначає, що Кремль підтримує тісні військові та розвідувальні зв’язки з регіональними супротивниками Ізраїлю, в тому числі з Іраном і Сирією, і погрожував надати Ірану сучасні ракетні технології та винищувачі, що може суттєво змінити військовий баланс на Близькому Сході.

Іран вже є одним із ключових постачальників зброї для Росії, надавши їй тисячі безпілотників “Шахед”, якими та б’є по українських містах. Ізраїльські офіційні особи занепокоєні тим, що пряме озброєння України може підштовхнути Росію до розширення співпраці з Тегераном, в тому числі до посилення допомоги в його ракетній та ядерній програмах, повідомляє CNN.

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Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу виступає на прес-конференції в Єрусалимі. 2 вересня 2024 р. Фото: Охад Цвігенберг / POOL / AFP

Дипломатична крига зламалася наприкінці вересня 2024 року, коли Нетаньягу нарешті схвалив цей крок, і в цьому певну роль зіграла й релігія: згідно з джерелами, на які посилається Axios, на зміну політики вплинуло бажання Нетаньягу отримати послугу від Києва – дозвіл паломникам-хасидам відвідати могилу лідера їхнього віровчення Цадика Нахмана в Умані.

Однак українська влада відмовлялася обговорювати питання паломників, поки Нетаньягу не погодився передати ракети Patriot. Стикнувшись зі зростаючим тиском США і твердою позицією України, Нетаньягу поступився і дав зелене світло на повернення ракет до США, які після належних робіт врешті-решт були відправлені в Україну.

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Задля збереження дипломатичного прикриття і уникнення прямої конфронтації з Росією ізраїльські чиновники заявили, що цей крок не був передачею зброї Україні, а був лише поверненням тієї, що належить США, повідомляє Times of Israel.

Високопоставлений ізраїльський чиновник також повідомив Axios, що Ізраїль заздалегідь поінформував Росію про передачу, підкресливши, що це “лише повернення системи Patriot до США”, подібно до того, як США раніше перенаправляли артилерійські снаряди з ізраїльських складів в Україну.

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Дипломатичне балансування Зеленського і Нетаньягу

У вівторок, коли передача була завершена, президент України Володимир Зеленський і Нетаньягу мали розмову. Зеленський повідомив, що йшлося про “підтримання тісного контакту з партнерами, зокрема, зі Сполученими Штатами і президентом Дональдом Трампом”, військову допомогу та ширші питання безпеки. Ні Зеленський, ні Нетаньягу не розкрили подробиць.

Пентагон відмовився коментувати цю передачу, але офіс Нетаньягу підтвердив, що система Patriot була повернута до США, хоча й заявив, що йому “невідомо”, чи була вона передана Україні. Ізраїльський уряд послідовно називає цей крок логістичною передачею, а не передачею зброї Києву, намагаючись уникнути подальшого загострення відносин із Москвою.