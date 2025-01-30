У ніч проти 30 січня російський дрон-камікадзе “Shahed” атакував багатоквартирний будинок у Сумах. Внаслідок атаки сталася пожежа та руйнування.

Про це повідомили в.о. мера Сум Артем Кобзар, Сумська міськрада, Національна поліція та ДСНС України.

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“Шахед” влучив у будинок в Сумах − подробиці

08:12: Сумська ОВА повідомила про збільшення кількості загиблих унаслідок нальоту дронів до чотирьох.

За даними від Нацполіції, з-під завалів дістали тіла чоловіка та жінки, постраждали дев’ять осіб, серед яких є семирічна дитина.

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В.о. мера Сум Артем Кобзар повідомив про “виламані стіни” в будинку. На місці події тривають рятувальні роботи.

Фото: ДСНС Сумщини / Телеграм

За даними ДСНС, попередньо зруйновано дев’ять квартир та 12 балконів.

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Фото: ДСНС Сумщини / Телеграм

Надзвичайники врятували чотирьох людей, серед яких одна дитина. Також евакуйовано 118 мешканців будинку.