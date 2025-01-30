У ніч проти 30 січня російський дрон-камікадзе “Shahed” атакував багатоквартирний будинок у Сумах. Внаслідок атаки сталася пожежа та руйнування.
Про це повідомили в.о. мера Сум Артем Кобзар, Сумська міськрада, Національна поліція та ДСНС України.
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“Шахед” влучив у будинок в Сумах − подробиці
08:12: Сумська ОВА повідомила про збільшення кількості загиблих унаслідок нальоту дронів до чотирьох.
За даними від Нацполіції, з-під завалів дістали тіла чоловіка та жінки, постраждали дев’ять осіб, серед яких є семирічна дитина.
В.о. мера Сум Артем Кобзар повідомив про “виламані стіни” в будинку. На місці події тривають рятувальні роботи.
За даними ДСНС, попередньо зруйновано дев’ять квартир та 12 балконів.
Хроніка війни в Україні. 30 січня: «ЗСУ відбивають атаки на всіх напрямках»
Надзвичайники врятували чотирьох людей, серед яких одна дитина. Також евакуйовано 118 мешканців будинку.
Росія вдарила по приватному підприємству в Миколаєві: є загиблі
28 січня росіяни атакували Миколаїв. Внаслідок ракетного удару по приватному підприємству загинули дві жінки.
За даними керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, загиблі були працівницями підприємства. Загиблим було 54 та 56 років. Їхні тіла з-під завалів деблокували рятувальники.
У ніч проти вівторка, 28 січня, російський дрон-камікадзе “Shahed” атакував Харків. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа на території цивільного підприємства у Новобаварському районі.