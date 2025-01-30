У ніч проти 30 січня російський дрон-камікадзе “Shahed” атакував багатоквартирний будинок у Сумах. Внаслідок атаки сталася пожежа та руйнування.

Про це повідомили в.о. мера Сум Артем Кобзар, Сумська міськрада, Національна поліція та ДСНС України.

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“Шахед” влучив у будинок в Сумах − подробиці

08:12: Сумська ОВА повідомила про збільшення кількості загиблих унаслідок нальоту дронів до чотирьох.

За даними від Нацполіції, з-під завалів дістали тіла чоловіка та жінки, постраждали дев’ять осіб, серед яких є семирічна дитина.

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В.о. мера Сум Артем Кобзар повідомив про “виламані стіни” в будинку. На місці події тривають рятувальні роботи.

Фото: ДСНС Сумщини / Телеграм

За даними ДСНС, попередньо зруйновано дев’ять квартир та 12 балконів.

Хроніка війни в Україні. 30 січня: «ЗСУ відбивають атаки на всіх напрямках»
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Хроніка війни в Україні. 30 січня: «ЗСУ відбивають атаки на всіх напрямках»

Росія активно наступає на Покровському, Лиманському й Торецькому напрямках; Україна поділиться бойовим досвідом з НАТО; “Шахед” вдарив по багатоповерхівці в Сумах.

Фото: ДСНС Сумщини / Телеграм

Надзвичайники врятували чотирьох людей, серед яких одна дитина. Також евакуйовано 118 мешканців будинку.

Росія вдарила по приватному підприємству в Миколаєві: є загиблі

28 січня росіяни атакували Миколаїв. Внаслідок ракетного удару по приватному підприємству загинули дві жінки.

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За даними керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, загиблі були працівницями підприємства. Загиблим було 54 та 56 років. Їхні тіла з-під завалів деблокували рятувальники. 

У ніч проти вівторка, 28 січня, російський дрон-камікадзе “Shahed” атакував Харків. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа  на території цивільного підприємства у Новобаварському районі.

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