Президент США Дональд Трамп заявив, що розпорядився підготувати в американській в’язниці Гуантанамо на Кубі, місця для 30 тис. мігрантів, повідомляє Reuters.

Трамп відправить нелегальних мігрантів до Гуантанамо − подробиці

Виконувати це розпорядження будуть Пентагон та Міністерство внутрішньої безпеки США.

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“У нас є 30 000 ліжок у Гуантанамо для утримання найгірших злочинців-нелегалів, які загрожують американському народу. Деякі з них настільки погані, що ми навіть не довіряємо країнам утримувати їх, тому що ми не хочемо, щоб вони повернулися, тому ми збираємося відправити їх до Гуантанамо”, − наголосив американський лідер.

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База США в Гуантанамо на Кубі містить установу для мігрантів − окремо від американської в’язниці суворого режиму для іноземних підозрюваних у тероризмі. Її використовували протягом десятиліть для розміщення гаїтян і кубинців, підібраних у морі.

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За словами Трампа, деякі з мігрантів “настільки погані”, що Штати не довіряють країнам утримувати їх, тому й відправлять їх до Гуантанамо.

Депортація мігрантів зі США − що треба знати

Колумбія погодилася “необмежено приймати” нелегальних мігрантів, депортованих зі США. Штати та Колумбія домовились про прийом мігрантів з Колумбії та дозволять їхнє повернення в країну на військових літаках США без обмежень і затримок.

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22 січня Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який закриває кордон між США та Мексикою для мігрантів, які шукають притулку.

Штати провели наймасштабнішу в історії операцію з депортації нелегальних мігрантів, заарештувавши 538 осіб. Сотні нелегальних мігрантів були депортовані військовими літаками.

Адміністрація Трампа припинила використання застосунку CBP One, який давав змогу записуватися на прийом у пункті в’їзду.