Холодні зимові дні — чудова нагода для культурного відпочинку! Попереду кілька насичених подіями вечорів: виставки, кінопокази, музичні концерти та навіть благодійний аукціон. Від екскурсій у світ давніх традицій до сучасного джазу та глибоких документальних стрічок — кожен знайде щось для себе.

Виставка “Крізь потаємні дверцята”

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Музей Ханенків запрошує відвідати новий етап проєкту “Крізь потаємні дверцята”, в межах якого демонструють окремі твори з колекції музею. Цього разу відвідувачі побачать унікальну жіночу куртку хмонгів — народу, що походить зі Східної Азії.

Куратори розкажуть про особливості життя хмонгів, їхні містичні вірування та вплив історичних подій на їхню культуру. Виставка стане чудовою нагодою поринути у світ традиційного мистецтва та етнографії. Це рідкісний шанс побачити автентичний предмет, що відображає особливий стиль народного костюма та його символічне значення.

Більше по темі Куди піти в Києві цими вихідними: афіша подій на 10-12 січня 2025 року Kyiv Post дізнався, які різдвяні концерти та яскраві події треба встигнути відвідати у січні 2025 року.

Де: Музей Ханенків, вул. Терещенківська, 15-17

Коли: з 30 січня, 12:00 — експонування твору, 14:00 та 18:00 — кураторські екскурсії

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Вартість: 100-150 грн

Історія українського рейву: музика й вино

Вечір, присвячений українській електронній музиці та її історії. Гості матимуть змогу обговорити книгу “Історія українського рейву”, яка вже доступна у книгарні. Атмосферу заходу доповнять хороше вино та електронні сети.

Це можливість не лише дізнатися більше про розвиток рейв-культури в Україні, а й відчути її безпосередньо, адже під час події звучатиме музика, яка формувала цей рух.

Де: Книгарня “Збірка”, вул. Золотоворітська, 2а

Коли: 31 січня о 18:00

Вартість: вільний

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Музика українських композиторів у виконанні та аранжуваннях джазових піаністів

На сцені Jazz Kolo прозвучать твори українських композиторів у джазовому аранжуванні. Виконуватимуть музику М. Калачевського, М. Леонтовича, Б. Лятошинського, І. Карабиця, Л. Ревуцького, М. Лисенка, С. Людкевича та інших. Це унікальний шанс почути знайомі мелодії у новому, неочікуванному звучанні.

Цей концерт поєднує класику та джаз, створюючи неповторний музичний експеримент, який відкриває нові грані традиційної музики.

Де: Universum Hall, вул. Академіка Глушкова, 1, павільйон 6

Коли: 31 січня о 19:00

Вартість: від 600 грн. Квитки

Концерт “Музика кіно”

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Київський квартет саксофоністів виконає саундтреки з культових кінострічок, серед яких “Одного разу в Америці”, “За жменю доларів”, “Вестсайдська історія” та “Місія”. Концерт відбудеться у музичному салоні Національної філармонії, що гарантує камерну та емоційну атмосферу.

Унікальність цього концерту — глибоке занурення у кінематографічний світ через музику, яка здатна викликати найяскравіші спогади та емоції.

Де: Національна філармонія України, Володимирський узвіз, 2

Коли: 1 лютого о 17:00

Вартість: 450-600 грн. Квитки

Cпеціальний показ фільму “Одного літа в Україні” за участі творчої команди та Героїв

Документальний фільм “Одного літа в Україні” (Summertime in Ukraine) розповідає про війну очима іноземних добровольців, які приєдналися до Міжнародного легіону ГУР МО України. Глядачі зможуть познайомитися з особистими історіями воїнів і зрозуміти, що для них означає воювати за свободу України.

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Цей фільм — не лише хроніка подій, а й глибока людська драма, яка показує силу духу та справжню дружбу на полі бою.

Де: Кінотеатр “Жовтень”, вул. Костянтинівська, 26

Коли: 1 лютого о 17:50

Вартість: 200 грн

Великий стендап-вечір у Будинку кіно

На сцені Будинку кіно виступатимуть топові українські стендап-коміки: Свят Загайкевич, Антон Тимошенко, Світлана Немонежина, Аміль Насіров і Василь Байдак. Це чудова можливість отримати незабутні враження та провести вечір у компанії тих, хто точно знає, як підняти настрій.

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Де: Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6

Коли: 1 лютого о 18:30

Вартість: від 250 грн. Квитки

Концерт SAMCHUK

Популярний український виконавець SAMCHUK запрошує на концерт, де звучатимуть його найкращі хіти, серед яких “Мадам” і “Сумна романтика”. Вечір обіцяє стати емоційним і насиченим, тож не пропустіть можливість почути улюблені пісні наживо.

Особливість виконавця SAMCHUK — у його щирості та глибоких ліричних текстах, які відгукнуться в серці кожного слухача.

Де: Клуб ATLAS, вул. Січових Стрільців, 37-41

Коли: 1 лютого о 18:00

Вартість: 450-750 грн. Квитки

Барахолка, виступи, чаювання та аукціон у КультМотиві

Цей день у КультМотиві пройде яскраво та насичено, адже очікується дуже багато подій. На гостей чекає вінтажна барахолка, музичні виступи від київських та франківських виконавців (ПростоКсеня, Різна, Eigengrau, Мій конфлікт, Соня Стецик), а також чаювання та благодійний аукціон.

Відвідайте захід, щоб насолодитися традиційною чайною церемонією, придбати унікальні речі та підтримати творчу спільноту, адже всі зібрані кошти підуть на благодійність.

Де: КультМотив, вул. Спаська, 36/31

Коли: 2 лютого о 16:30

Вартість: донат від 500 грн

Спецпоказ фільму “Дім за склом”

Спецпоказ нового українського драматичного фільму про складність життя, людські слабкості та те, як легко оступитися й опинитися на самому дні. Після перегляду у вас буде можливість поспілкуватися з творцями стрічки, поставити запитання та обговорити сюжет.

Фільм обіцяє бути глибоким, емоційним та актуальним, піднімаючи важливі теми, які нікого не залишать байдужими.

Де: Кінотеатр “Жовтень”, вул. Костянтинівська, 26

Коли: 2 лютого о 16:00

Вартість: 180 грн