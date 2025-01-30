Росія посилює захист своєї авіабази Міллерово в Ростовській області, поблизу українського кордону, встановлюючи нові системи протиповітряної оборони і будуючи ангари для захисту літаків. Про це свідчать супутникові знімки, які проаналізувало Радіо Свобода. Росія встановлює нові системи ППО на авіабазі Міллерово Повідомляється, що Москва вживає цих заходів, щоб забезпечити безперервне використання військових аеродромів поблизу лінії фронту, що дозволить їй продовжувати удари по Україні. Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Вперше з жовтня на аеродромі були помічені нові позиції комплексів ППО С-300/400, а на колишніх відкритих стоянках літаків були збудовані або будуються ангари.

За словами Андрія Коваленка, керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, ця авіабаза має стратегічне значення: «Це ключова база для фронтової авіації, яка підтримує російську піхоту на сході та півдні України». Більше по темі Кіберфахівці ГУР атакували сервіси “Газпрому” та “Газпромнефті” Клієнти не можуть користуватися особистим кабінетом, послугами онлайн-сервісів і оплачувати пальне за допомогою паливних карт. У Міллерово дислокується 31-й російський винищувальний авіаційний полк, який має на озброєнні винищувачі Су-30СМ (НАТО: Flanker C) і Су-35 (НАТО: Flanker E/M). Тактична авіація з цієї бази бере активну участь у бойових діях проти України. Advertisement Брейді Афрік, аналітик Американського інституту підприємництва, пише, що подібне будівництво ангарів спостерігається на російській авіабазі Бельбек в окупованому Криму та на аеродромі Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї. «Росія посилює захист літаків на кількох базах у відповідь на дедалі потужніші можливості України завдавати ударів на великі відстані», – написав Афрік на X.

Russia is bolstering defenses for aircraft at several bases in response to Ukraine’s increasingly potent long range strike capabilities.



In a recent example of this, satellite imagery shows new protective structures at Belbek air base in Russian-occupied Crimea. pic.twitter.com/Wd8zMSnifH — Brady Africk (@bradyafr) January 20, 2025

Russia is bolstering protection of its aircraft on the ground at several air bases used in operations against Ukraine.



Construction of these shelters at Primorsko-Ahktarsk air base began in October, for example. pic.twitter.com/BHZP1uTYU5 — Brady Africk (@bradyafr) December 21, 2024