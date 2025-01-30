Росія посилює захист своєї авіабази Міллерово в Ростовській області, поблизу українського кордону, встановлюючи нові системи протиповітряної оборони і будуючи ангари для захисту літаків. Про це свідчать супутникові знімки, які проаналізувало Радіо Свобода.
Росія встановлює нові системи ППО на авіабазі Міллерово
Повідомляється, що Москва вживає цих заходів, щоб забезпечити безперервне використання військових аеродромів поблизу лінії фронту, що дозволить їй продовжувати удари по Україні.
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Вперше з жовтня на аеродромі були помічені нові позиції комплексів ППО С-300/400, а на колишніх відкритих стоянках літаків були збудовані або будуються ангари.
За словами Андрія Коваленка, керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, ця авіабаза має стратегічне значення: «Це ключова база для фронтової авіації, яка підтримує російську піхоту на сході та півдні України».
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У Міллерово дислокується 31-й російський винищувальний авіаційний полк, який має на озброєнні винищувачі Су-30СМ (НАТО: Flanker C) і Су-35 (НАТО: Flanker E/M). Тактична авіація з цієї бази бере активну участь у бойових діях проти України.
Брейді Афрік, аналітик Американського інституту підприємництва, пише, що подібне будівництво ангарів спостерігається на російській авіабазі Бельбек в окупованому Криму та на аеродромі Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї.
«Росія посилює захист літаків на кількох базах у відповідь на дедалі потужніші можливості України завдавати ударів на великі відстані», – написав Афрік на X.
Russia is bolstering defenses for aircraft at several bases in response to Ukraine’s increasingly potent long range strike capabilities.— Brady Africk (@bradyafr) January 20, 2025
In a recent example of this, satellite imagery shows new protective structures at Belbek air base in Russian-occupied Crimea. pic.twitter.com/Wd8zMSnifH
Russia is bolstering protection of its aircraft on the ground at several air bases used in operations against Ukraine.— Brady Africk (@bradyafr) December 21, 2024
Construction of these shelters at Primorsko-Ahktarsk air base began in October, for example. pic.twitter.com/BHZP1uTYU5
Восени 2024 року, після того, як Україна отримала американські ракети ATACMS із радіусом дії 300 кілометрів, Росія почала передислокацію військових літаків з баз у межах їхньої досяжності.
Авіабаза Міллерово під загрозою: Росія боїться атак ЗСУ
У вересні 2024 року Радіо Свобода проаналізувало супутникові знімки російських авіабаз у межах 300 кілометрів від лінії фронту і виявило, що багато з них спорожніли – деякі ще з весни, інші після успішних ударів українських безпілотників.
Серед них – аеродроми Халіно, Єйськ, Балтимор (Воронезька обл.), Морозовськ, Міллерово, Курськ-Східний (Халіно) і Сеща.
23 грудня в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що Збройні сили України (ЗСУ) атакували дронами військовий аеродром Міллерово, і що на підступах до нього системи протиповітряної оборони перехопили вісім безпілотників.
Пізніше Міністерство оборони Росії заявило, що загалом у регіоні було збито дев’ять безпілотників, і що минулося без постраждалих.
Місцеві Telegram-канали з посиланням на очевидців повідомили, що внаслідок атаки на одній з вулиць Міллерово виникла пожежа і була пошкоджена будівлю Міллеровського козачого кадетського професійного училища. Студентів евакуювали з гуртожитків, а в Таганрозі та Ростові-на-Дону ввімкнули сирени повітряної тривоги.
За інформацією видання «Мілітарний», на відеозаписах, оприлюднених військовими гарнізону, було видно вибухи на аеродромі і військових, які відбивали атаку зі стрілецької зброї.
За цими кадрами була визначена приблизна точка удару БПЛА – швидше за все, техніко-експлуатаційна база, відповідальна за технічне обслуговування та ремонт літаків.
«Знищення або виведення з ладу на довгий час військових аеродромів є непростим, а часто й неможливим завданням. Тому завдавання ударів по об’єктах технічного обслуговування та логістики на території аеродромів є ефективною тактикою», – йдеться у повідомленні.