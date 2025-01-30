У Вашингтоні триває пошуково-рятувальна операція після зіткнення пасажирського літака та військового вертольота біля Національного аеропорту імені Рональда Рейгана, пише Sky News.

Катастрофа в аеропорту Рейгана − подробиці

За останніми даними, рятувальники знайшли тіла 18 загиблих. Поки що немає інформації про тих, хто вижив.

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Авіакатастрофа сталася ввечері 29 січня. Регіональний літак Bombardier CRJ700 зіткнувся у повітрі з вертольотом Sikorsky H-60 Black Hawk і впав у річку Потомак.

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На борту літака перебували 64 особи, на борту вертольота - 3 члени екіпажу.

За попередніми даними, причиною авіакатастрофи стало зіткнення у повітрі. Ознак злочину або тероризму немає.

Відео зіткнення пасажирського літака з військовим вертольотом у Вашингтоні

Мережею почало ширитися відео авіакатастрофи 29 січня. 

У Південній Кореї завершили пошукову операцію на місці авіакатастрофи

5 січня в Південній Кореї завершили пошукові роботи на місці катастрофи літака авіакомпанії Jeju Air, яка сталася 29 грудня. Фахівці завершили останні пошуки у хвостовій частині літака Jeju Air та навколо неї − єдиній частині, яка залишилася неушкодженою після аварії та вибуху.

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Пасажирський літак Jeju Air, що прямував з Бангкока, розбився зранку 29 грудня у міжнародному аеропорту Муан. 

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Під час посадки літак з’їхав зі смуги, врізався в огорожу летовища та зайнявся.

На борту була 181 людина. 179 загинули. Вижили лише двоє. 

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