Зранку російські війська вдарили по житлових кварталах Херсона. 

Під обстріл потрапив Дніпровський район. 

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Внаслідок атаки загинула жінка. Поранений чоловік. 

Обстріли Херсона

Опівдні ворог знову атакував Дніпровський район. Дроном вдарив по багатоповерхівці. 

Постраждав літній чоловік, який на момент обстрілу був на балконі. 

Йому надали медичну допомогу на місці. 

У Херсоні ворог атакував «швидку»

Російська армія атакувала автівку швидкої медичної допомоги у Херсоні. 

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Вдарили дроном тоді, коли медики саме їхали на виклик. 

Про це повідомили в ОВА. 

В адміністрації зазначили, що медичні працівники не постраждали. Пошкоджена автівка. 

Пошкоджена автівка "швидкої". Фото: ОВА.

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