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Йому надали медичну допомогу на місці.

Постраждав літній чоловік, який на момент обстрілу був на балконі.

Опівдні ворог знову атакував Дніпровський район. Дроном вдарив по багатоповерхівці.

У Херсоні ворог атакував «швидку»

Російська армія атакувала автівку швидкої медичної допомоги у Херсоні.

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Вдарили дроном тоді, коли медики саме їхали на виклик.

Про це повідомили в ОВА.

В адміністрації зазначили, що медичні працівники не постраждали. Пошкоджена автівка.

Пошкоджена автівка "швидкої". Фото: ОВА.