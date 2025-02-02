Правоохоронці оголосили підозри двом жителям Полтавщини через вбивство військовослужбовця ТЦК у Пирятині.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
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Вбивство військовослужбовця ТЦК у Пирятині
Трагедія сталася минулої ночі.
За даними слідства, житель Полтави разом з іншими мобілізованими у супроводі військових Полтавського ТЦК їхав на навчання до військової частини.
Він хотів ухилитися від служби. Під час поїздки кілька разів дзвонив знайомому з Лубен та повідомляв маршрут автобуса.
«Коли автобус зупинився на автозаправній станції у Пирятині, житель Лубен із рушниці, яку привіз із собою, вистрілив у одного із супроводжуючих, спричинивши військовослужбовцю вогнепальне поранення несумісне із життям», - розповіли деталі в прокуратурі.
Після цього фігуранти втекли. За кілька годин їх затримали.
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Під час обшуку правоохоронці вилучили у лубенця два корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони.
Речові докази направили на експертизу.
Автомат військового знайшли в лісопосадці, де його кинули підозрювані.
Тепер чоловікам мають обрати запобіжні заходи.
Одному інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період та умисне вбивство. Іншому - пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період.
Драпатий зробив заяву щодо вбивства військових ТЦК
Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий засудив вбивства та напади на військовослужбовців ТЦК у тилу.
Він назвав це «червоною лінією, яку не можна перетинати».
Михайло Драпатий наголосив, що жодних виправдань вбивства чи нападу на військових ТЦК немає. Такі дії, на думку командувача, вимагають жорсткої реакції влади.
Також він сподівається на реакцію суспільства.
«Поки ми втрачаємо найкращих наших людей на фронті, в тилу не маємо втратити совість», - додав військовий.