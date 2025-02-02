Правоохоронці оголосили підозри двом жителям Полтавщини через вбивство військовослужбовця ТЦК у Пирятині.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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Вбивство військовослужбовця ТЦК у Пирятині

Трагедія сталася минулої ночі.

За даними слідства, житель Полтави разом з іншими мобілізованими у супроводі військових Полтавського ТЦК їхав на навчання до військової частини.

Він хотів ухилитися від служби. Під час поїздки кілька разів дзвонив знайомому з Лубен та повідомляв маршрут автобуса.

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«Коли автобус зупинився на автозаправній станції у Пирятині, житель Лубен із рушниці, яку привіз із собою, вистрілив у одного із супроводжуючих, спричинивши військовослужбовцю вогнепальне поранення несумісне із життям», - розповіли деталі в прокуратурі.

Після цього фігуранти втекли. За кілька годин їх затримали.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у лубенця два корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони.

Речові докази направили на експертизу.

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Автомат військового знайшли в лісопосадці, де його кинули підозрювані.

Тепер чоловікам мають обрати запобіжні заходи.

Одному інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період та умисне вбивство. Іншому - пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період.