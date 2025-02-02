Україна відстояла свою незалежність і зараз, як ніколи за три роки повномасштабної війни, близька до миру. 

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Associated Press.

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Україна відстояла незалежність, - Зеленський

«Ми боремося, ми тримаємося, ми робимо все, щоб наблизити мир. І сьогодні ми, як ніколи за ці три роки війни, близькі до нього», - заявив президент. 

Він зазначив, що українцям вдалося захистити свою державу та незалежність. 

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Володимир Зеленський визнав, що ми втратили багато людей. І додав, що надзвичайно пишається героїчним народом. 

Глава держави переконаний, що росіяни не хочуть закінчувати війну справедливо. Мовляв, Москва прагне знищити українську свободу і незалежність. 

Проте, на думку президента, агресор не досяг своїх головних цілей - РФ не вдалося зруйнувати незалежність України. 

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Володимир Зеленський наголошує, що США повинні обговорювати війну в Україні з Росією за участі українських представників.

Переговори про завершення війни

Президент вважає, що Путін боїться прямих перемовин з Україною і проштовхує наратив начебто це війна між Заходом і Росією.

«Тому що визнати, що він програє Україні, для нього нестерпно», - пояснив Зеленський. 

За його словами, російський диктатор хоче говорити зі Штатами. Однак, Володимир Зеленський застерігає, що такі переговори не можна проводити без України. 

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«Якщо ми з Президентом Трампом обговоримо конкретні кроки для припинення цієї війни й чітко визначимо шлях уперед - тоді, можливо, після цього він зможе говорити з росіянами», - зазначив глава держави. 

Володимир Зеленський вкотре вказав, що Україні потрібні реальні гарантії безпеки й без США вони не працюватимуть. 

Вони мають включати, зокрема, сильну українську армію, інвестиції в оборонну промисловість та виробництво зброї в Україні за американськими ліцензіями, а також довгострокову технологічну та військову підтримку. 

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