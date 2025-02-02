Україна відстояла свою незалежність і зараз, як ніколи за три роки повномасштабної війни, близька до миру.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Associated Press.

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Україна відстояла незалежність, - Зеленський

«Ми боремося, ми тримаємося, ми робимо все, щоб наблизити мир. І сьогодні ми, як ніколи за ці три роки війни, близькі до нього», - заявив президент.

Він зазначив, що українцям вдалося захистити свою державу та незалежність.

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Володимир Зеленський визнав, що ми втратили багато людей. І додав, що надзвичайно пишається героїчним народом.

Глава держави переконаний, що росіяни не хочуть закінчувати війну справедливо. Мовляв, Москва прагне знищити українську свободу і незалежність.

Проте, на думку президента, агресор не досяг своїх головних цілей - РФ не вдалося зруйнувати незалежність України.

Більше по темі Переговори між США й Росією без участі України небезпечні для всіх, - Зеленський Володимир Зеленський наголошує, що США повинні обговорювати війну в Україні з Росією за участі українських представників.

Переговори про завершення війни

Президент вважає, що Путін боїться прямих перемовин з Україною і проштовхує наратив начебто це війна між Заходом і Росією.

«Тому що визнати, що він програє Україні, для нього нестерпно», - пояснив Зеленський.

За його словами, російський диктатор хоче говорити зі Штатами. Однак, Володимир Зеленський застерігає, що такі переговори не можна проводити без України.

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«Якщо ми з Президентом Трампом обговоримо конкретні кроки для припинення цієї війни й чітко визначимо шлях уперед - тоді, можливо, після цього він зможе говорити з росіянами», - зазначив глава держави.