Україна відстояла свою незалежність і зараз, як ніколи за три роки повномасштабної війни, близька до миру.
Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Associated Press.
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Україна відстояла незалежність, - Зеленський
«Ми боремося, ми тримаємося, ми робимо все, щоб наблизити мир. І сьогодні ми, як ніколи за ці три роки війни, близькі до нього», - заявив президент.
Він зазначив, що українцям вдалося захистити свою державу та незалежність.
Володимир Зеленський визнав, що ми втратили багато людей. І додав, що надзвичайно пишається героїчним народом.
Глава держави переконаний, що росіяни не хочуть закінчувати війну справедливо. Мовляв, Москва прагне знищити українську свободу і незалежність.
Проте, на думку президента, агресор не досяг своїх головних цілей - РФ не вдалося зруйнувати незалежність України.
Переговори між США й Росією без участі України небезпечні для всіх, - Зеленський
Переговори про завершення війни
Президент вважає, що Путін боїться прямих перемовин з Україною і проштовхує наратив начебто це війна між Заходом і Росією.
«Тому що визнати, що він програє Україні, для нього нестерпно», - пояснив Зеленський.
За його словами, російський диктатор хоче говорити зі Штатами. Однак, Володимир Зеленський застерігає, що такі переговори не можна проводити без України.
«Якщо ми з Президентом Трампом обговоримо конкретні кроки для припинення цієї війни й чітко визначимо шлях уперед - тоді, можливо, після цього він зможе говорити з росіянами», - зазначив глава держави.
Володимир Зеленський вкотре вказав, що Україні потрібні реальні гарантії безпеки й без США вони не працюватимуть.
Вони мають включати, зокрема, сильну українську армію, інвестиції в оборонну промисловість та виробництво зброї в Україні за американськими ліцензіями, а також довгострокову технологічну та військову підтримку.