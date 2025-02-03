Новий президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація готує “зустрічі й переговори” з Україною, Росією та “різними сторонами”, пише CNN.
З ким адміністрація Трампа вестиме переговори?
“Ми маємо справу з Україною і Росією, у нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, включно з Україною і Росією”, − пояснив президент Штатів.
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Американський лідер наголосив, що вважає ці обговорення результативними.
Дуда хоче брати участь у мирних переговорах
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що його країна має брати участь у майбутніх мирних переговорах між Росією та Україною, заявив він в інтерв’ю Financial Times.
За словами Дуди, Польща є найбільш вразливою до потенційних атак Росії.
“Якщо ми подивимося на відроджений російський імперіалізм, то в цьому конкретному випадку польські та українські інтереси збігаються”, − додав польський лідер.
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Водночас він не підтримує відправлення в Україну західних військ.
Білий дім говорив з Росією про припинення війни в Україні
У п’ятницю президент США заявляв, що члени його адміністрації “вже розмовляють” з російськими чиновниками про припинення війни в Україні, вперше підтвердивши факт таких перемовин з моменту його вступу на посаду 20 січня.
Він не повідомив, хто саме з представників його адміністрації брав участь у дискусіях, які Трамп назвав “дуже серйозними”.
Під час нещодавньої пресконференції в Білому домі новий президент США натякав на можливу телефонну розмову з російським президентом Владіміром Путіним. Однак прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков заявляв, що розмови між президентом США та російським лідером ще не було