Під час пресконференції в Білому домі новий президент США Дональд Трамп натякнув на можливу телефонну розмову з російським президентом Владіміром Путіним

Трамп натякнув на першу розмову з Путіним − подробиці

Приводом могла стати авіакатастрофа у Вашингтоні, де серед загиблих були російські громадяни. Після катастрофи американська сторона, за його словами, зв’язувалася з Кремлем з питання передання останків жертв трагедії.

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Американського президента спитали, чи говорив він особисто з Путіним. Спершу він відповів: “Ні, я не говорив... Не про це”.

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Своєю чергою прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що розмови між президентом США та російським лідером ще не було, пише пропагандистське агентство ТАСС.

Трамп пригрозив Росії санкціями, якщо Путін не погодиться на переговори

Президент США запровадить нові санкції проти Росії, якщо її президент не погодиться на переговори щодо врегулювання війни в Україні.

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Під час виступу на нараді Радбезу президент РФ привітав Дональда Трампа з офіційним вступом на посаду президента США.

Президент США доручив своїм помічникам організувати телефонну розмову з російським лідером найближчими днями.

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