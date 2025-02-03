3 лютого в елітному ЖК “Алые паруса” в Москві прогримів вибух, внаслідок якого загинула одна людина та четверо постраждали.

Це була спроба замаху на президента Федерації боксу “ДНР” і засновника батальйону Арбат Армена Саркісяна, повідомив російський новинний Телеграм-канал ASTRA з посиланням на російські медіа.

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Замах на Армена Саркісяна − що треба знати

Вибух прогримів у холі будинку. Офіційно ім’я чоловіка, який загинув внаслідок вибуху у московському ЖК не повідомляється. У загиблого пошкоджено обличчя, його особу встановлюють.

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Український журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що за словами консьєржа, вибуховий пристрій спрацював у момент, коли до холу зайшов мешканець будинку з охоронцями. Консьєрж впізнав загиблого, зазначивши, що раніше бачив його по телевізору.

Наразі невідомо, що саме стало причиною вибуху і ким був загиблий. Поліція проводить розслідування.

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Після авіакатастрофи анти-ЛГБТ блогери і російські ЗМІ “з’ясували”, що винний у ній пілот гелікоптера UH-60 Black Hawk змінив стать.

Хто такий Армен Саркісян?

За даними ASTRA, Армен “Горловскій” Саркісян відомий як організатор банд “тітушок”, які полювали на учасників Євромайдану. Він є фігурантом справи про вбивство українського журналіста В’ячеслава Веремія.

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Кримінальний авторитет, який входить до близького оточення експрезидента України Віктора Януковича, з травня 2014 року перебуває у міжнародному розшуку за причетність до організації вбивств у Києві.

У грудні 2024 року Саркісян отримав підозру за вербування в’язнів на війну проти України. Служба безпеки України зазначала, що зловмисник переховується на тимчасово окупованій території Донецької області та співпрацює з Федеральною службою безпеки Росії.

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