У Литві стартувала ініціатива Radarom! від громадських організацій та литовського національного радіо і телебачення (LRT) зі збору коштів на безпілотники та засоби протидії дронам для України, повідомляє LRT.

Литва збирає кошти на дрони для України - подробиці

LRT у співпраці з організаціями «Blue/Yellow», «Laisvės TV» та «Stiprūs kartu» оголосили про збір коштів на придбання дронів та антидронів для української армії.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Акція триватиме з 3 по 24 лютого.

Мета - забезпечити військових необхідним обладнанням для розвідки, реагування на атаки та захисту від ворожих дронів.

Advertisement

Організатори закликають небайдужих долучитися до збору коштів, наголошуючи, що підтримка армії допоможе Україні зміцнити свої позиції напередодні можливого мирного врегулювання конфлікту.

Литва надала Україні новий пакет допомоги, який містить дрони місцевого виробництва

20 січня Україна отримала від Литви новий пакет військової допомоги, до якого увійшли литовські безпілотники, тепловізори та навантажувачі для армії.

МЗС Фінляндії розробило пам’ятку для громадян, які їдуть добровольцями в Україну
Більше по темі

МЗС Фінляндії розробило пам’ятку для громадян, які їдуть добровольцями в Україну

Водночас МЗС Фінляндії наголошує, що не рекомендує і не закликає до участі у бойових діях в Україні добровольцями.

Литва зосередить подальшу підтримку України на кількох основних напрямках.

Ідеться про посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, дронів та засобів боротьби з ними, а також фінансування виробництва озброєнь в Україні.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
title.MoreOn Європа
Українці Мюнхена вийдуть на акцію підтримки під час безпекової конференції Європа
Українці Мюнхена вийдуть на акцію підтримки під час безпекової конференції
Світовий Конґрес Українців
19г тому
Естонія надасть ВМС України пакет допомоги на 600 млн євро Європа
Естонія надасть ВМС України пакет допомоги на 600 млн євро
За матеріалами Укрінформ
19г тому
Норвегія заарештувала судно з російським екіпажем через підозру в пошкодженні кабелю Росія
Норвегія заарештувала судно з російським екіпажем через підозру в пошкодженні кабелю
За матеріалами AFP
січ. 31
Фіцо вважає, що «Грузинський легіон» причетний до протестів у Словаччині Європа
Фіцо вважає, що «Грузинський легіон» причетний до протестів у Словаччині
Київ Пост
січ. 31
Читати далі
ЄС, Велика Британія та НАТО обговорюють посилення на тлі загроз з боку Трампа і Путіна НАТО
ЄС, Велика Британія та НАТО обговорюють посилення на тлі загроз з боку Трампа і Путіна
За матеріалами AFP
14г тому
У Грузії знову поновились антиурядові акції протесту Європа
У Грузії знову поновились антиурядові акції протесту
Київ Пост
15г тому
МЗС Фінляндії розробило пам’ятку для громадян, які їдуть добровольцями в Україну НАТО
МЗС Фінляндії розробило пам’ятку для громадян, які їдуть добровольцями в Україну
Київ Пост
15г тому
Шольц та Стармер вважають, що Україна повинна мати якомога сильнішу переговорну позицію Європа
Шольц та Стармер вважають, що Україна повинна мати якомога сильнішу переговорну позицію
Київ Пост
17г тому
Спонсорований контент
" Попередній МЗС Фінляндії розробило пам’ятку для громадян, які їдуть добровольцями в Україну
Далі » Безрукова заявила, що Міноборони хоче взяти АОЗ під ручний контроль