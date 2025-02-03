У Литві стартувала ініціатива Radarom! від громадських організацій та литовського національного радіо і телебачення (LRT) зі збору коштів на безпілотники та засоби протидії дронам для України, повідомляє LRT.

Литва збирає кошти на дрони для України - подробиці

LRT у співпраці з організаціями «Blue/Yellow», «Laisvės TV» та «Stiprūs kartu» оголосили про збір коштів на придбання дронів та антидронів для української армії.

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Акція триватиме з 3 по 24 лютого.

Мета - забезпечити військових необхідним обладнанням для розвідки, реагування на атаки та захисту від ворожих дронів.

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Організатори закликають небайдужих долучитися до збору коштів, наголошуючи, що підтримка армії допоможе Україні зміцнити свої позиції напередодні можливого мирного врегулювання конфлікту.

Литва надала Україні новий пакет допомоги, який містить дрони місцевого виробництва

20 січня Україна отримала від Литви новий пакет військової допомоги, до якого увійшли литовські безпілотники, тепловізори та навантажувачі для армії.

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Литва зосередить подальшу підтримку України на кількох основних напрямках.

Ідеться про посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, дронів та засобів боротьби з ними, а також фінансування виробництва озброєнь в Україні.