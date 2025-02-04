За 3 лютого зафіксували 94 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

На Харківському напрямку триває одне боєзіткнення поблизу населеного пункту Вовчанськ.

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На Куп’янському напрямку ворог 12 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки, Піщаного та Загризового. Українські захисники відбили 11 атак, ще одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку протягом доби росіяни чотири рази атакували позиції українців неподалік Тернів, Новолюбівки та Ямполівки. Всі атаки були марними.

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На Сіверському напрямку триває атака на позиції ЗСУ в районі Білогорівки

На Краматорському напрямку тривають три бойових зіткнення поблизу Часового Яру, Білої Гори та Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни 12 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Кримське, Торецьк та Щербинівка. Продовжується одне бойове зіткнення.

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На Покровському напрямку РФ 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Малинівка, Новополтавка, Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Новоолександрівка та Дачне. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

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На Новопавлівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції ЗСУ поблизу Костянтинополя, Роздольного та Нового Комара, два боєзіткнення продовжуються дотепер.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дві наступальні дії в напрямку Новосілки, одна триває і досі.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили дві атаки поблизу Новоданилівки та Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог 8 разів марно атакував позиції ЗСУ в районах Антонівки та Придніпровського.

У Курській області українці відбили 7 атак, ще три боєзіткнення тривають.

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Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 4 лютого 2024 року становлять близько 842 тис. 930 осіб, зокрема 1270 осіб − за минулу добу.

Сили оборони знищили таку російську техніку:

9938 (+18) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 20709 (+24), артилерійських систем – 22655 (+66), РСЗВ – 1269 (+1)

засобів ППО ‒ 1053, літаків – 369, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24003 (+92)

крилатих ракет ‒ 3054, кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 35921 (+123), спеціальної техніки ‒ 3733 (+2).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ / Телеграм

Нічна атака дронів: ППО працювала в Києві та області

У ніч проти вівторка, 4 лютого, Росія знову атакувала Україну ударними безпілотниками. Повітряну тривогу було оголошено в низці областей.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворожі дрони були зафіксовані в таких напрямках:

Київська область (східна та Васильківський район);

Чернігівська область (східна та північна частини);

Полтавська область (західна та північна частини);

Сумська область (північна частина);

Черкаська область (північ).

У Києві та Київській області працювала протиповітряна оборона.

Повітряну тривогу в Києві було оголошено двічі: о 01:08 та о 05:00. Обидва рази її було скасовано − о 04:00 та о 06:06 відповідно.

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Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

ЗСУ переходять на корпусну структуру управління

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що план переходу на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів уже затверджений.

“Це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною. І головне − цінувати людей”, − пояснив український лідер.

Відповідні рішення незабаром оприлюднять.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про початок втілення заходів із переходу на корпусну структуру управління ЗСУ.

“Враховуємо виклики часу та працюємо на посилення армії навіть у тих непростих умовах, що склалися. Триває реформа організаційної структури Збройних сил”, − додав Сирський.