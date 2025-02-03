Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
title.MoreOn Українці за кордоном
Британія спростила візовий режим для дітей з України Європа
Британія спростила візовий режим для дітей з України
Київ Пост
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У Німеччині засудили до довічного ув’язнення вбивцю 9-річної українки Європа
У Німеччині засудили до довічного ув’язнення вбивцю 9-річної українки
Київ Пост
січ. 31
Словаччина депортує українця, підозрюваного у “загрозі держперевороту” Європа
Словаччина депортує українця, підозрюваного у “загрозі держперевороту”
Київ Пост
січ. 31
У Києві презентували новий застосунок для українців за кордоном Київ
У Києві презентували новий застосунок для українців за кордоном
За матеріалами Укрінформ
січ. 30
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СКУ закликає організації долучитися до кампанії “Stand With Ukraine! Unite for Ukrainian Victory!” Українці за кордоном
СКУ закликає організації долучитися до кампанії “Stand With Ukraine! Unite for Ukrainian Victory!”
Світовий Конґрес Українців
11г тому
Виїзд чоловіків за кордон у 2025 році: хто має право виїхати за кордон під час воєнного стану? Мобілізація
Виїзд чоловіків за кордон у 2025 році: хто має право виїхати за кордон під час воєнного стану?
Вікторія Рокицька
14г тому
Українці Мюнхена вийдуть на акцію підтримки під час безпекової конференції Європа
Українці Мюнхена вийдуть на акцію підтримки під час безпекової конференції
Світовий Конґрес Українців
19г тому
У Таллінні горів український ресторан: поліція підозрює підпал Європа
У Таллінні горів український ресторан: поліція підозрює підпал
Київ Пост
січ. 31
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