З тимчасово окупованих територій вдалося повернути дванадцять дітей, повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

З російської окупації повернули ще дванадцять дітей

Серед звільнених дітей були 16-річна дівчина, яка втратила матір через недбалість окупаційної медицини, 17-річний підліток, якому видали повістку до російської армії, 8-річна дівчинка, яку намагалися відібрати у батька через відмову отримати російське громадянство.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Були також діти, які зазнали спроб русифікації в “виховних таборах”.

Advertisement

Повернення відбувалося в межах програми “Bring Kids Back UA” − ініціативи, спрямованої на повернення українських дітей, незаконно депортованих до Росії або на тимчасово окуповані території.

Повернення українців із Росії та ТОТ України − що треба знати

28 січня вдалося повернути п’ятьох дітей віком від 1,5 до 18 років.

7 січня з тимчасово окупованих територій вдалося повернути трьох дітей − 17-річного юнака та двох малолітніх хлопчиків.

А 9 грудня в Україну повернули ще одну дитину у межах ініціативи Президента Зеленського Bring Kids Back UA та завдяки партнерам Української мережі за права дитини.

6 листопада в Офісі Омбудсмена відбулася зустріч з родинами цивільних українців, які перебувають у російському полоні.

Advertisement

Україна повернула з тимчасово окупованих територій і Росії вже понад 1000 дітей.

3 листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна хоче отримати від Росії списки усіх українських військовополонених, яких РФ готова терміново повернути.