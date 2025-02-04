У столиці Словаччини Братиславі до смерті побили громадянина України. Інцидент стався 30 січня біля торгового центру Nivy, пише Dennik N. 

Смерть українця в Братиславі: розслідування

За даними словацьких ЗМІ, чоловіка спіймали на крадіжці в магазині одягу і побили в підсобному приміщенні. З тяжкими травмами його доправили до лікарні, де він помер 31 січня.

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Є підозра, що до побиття можуть бути причетні охоронці магазину та поліцейські. Управління інспекційної служби розпочало розслідування за фактом вбивства.

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МЗС України відреагувало на побиття українця до смерті в Братиславі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що українська сторона не виключає етнічної ненависті як однієї з причин злочину.

“Ми не можемо виключити етнічну ненависть як одну з причин цього злочину”, − наголосив Сибіга.

Україна вимагає неупередженого розслідування та притягнення винних до відповідальності.

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