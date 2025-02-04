Європейський Союз розробляє план з перегляду Конвенції про біженців 1951 року, яка забороняє країнам відмовляти в притулку прохачам міжнародного захисту, пише The Times.
Нова міграційна політика ЄС: що зміниться?
Це може стати однією з найбільших змін у міграційній політиці Європи за останні десятиліття.
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В ЄС зростає думка, що Конвенція 1951 року, створена в умовах повоєнного світу, більше не відповідає сучасним реаліям.
Проблема полягає в тому, що через масштабні міграційні потоки європейські країни стикаються з труднощами в опрацюванні мільйонів заявок про статус біженця та депортації тих, хто отримав відмову.
У 2024 році в ЄС було подано понад мільйон заявок про надання притулку. Це викликало зростання невдоволення серед населення та посилило підтримку націоналістичних партій.
ЄС також занепокоєний тим, що деякі мігранти не інтегруються в суспільство, а формують закриті спільноти з нормами, що суперечать європейським цінностям.
Рада ратифікувала угоду з Британією для посилення обороноздатності України
Міграційна тема стала однією з ключових у майбутніх виборах у Німеччині.
У Німеччині майже дві третини біженців з України не планують повертатися
Дедалі більше українських біженців, які виїхали через війну, вирішують залишитися в Німеччині назавжди. Голова німецького управління у справах біженців Марк Зайберт повідомляв агентству Deutsche Presse-Agentur, що зараз таких близько 65%.
Раніше Kyiv Post повідомив, що приблизно 130 000 українців повернулися до своїх домівок на території Донбасу, що перебуває під російською окупацією, за минулий рік через труднощі, з якими вони стикалися, перебуваючи в статусі внутрішньо переміщених осіб після початку повномасштабного вторгнення в 2022 році.
Австрія пообіцяла прийняти нову хвилю переселенців з України в разі загострення ситуації в країні.
Водночас уряд Норвегії розширив перелік областей України, які вважаються безпечними. До нього увійшли 14 областей: Черкаська, Чернівецька, Івано-Франківська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська (область, не місто), Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Закарпатська та Житомирська.