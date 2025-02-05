Як повідомляв Kyiv Post, наприкінці січня президент Дональд Трамп вирішив припинити фінансування програм Агенції США з міжнародного розвитку USAID в Україні, і це вплинуло на проєкти, в тому числі спрямовані на моніторинг воєнних злочинів, реабілітацію ветеранів, роботу зі ЗМІ та допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

Проєкт @antibot4navalny виявив кілька статей, розміщених на нібито веб-сайтах таких європейських видань, як німецьке Der Spiegel і французьке Le Parisien, які насправді були розміщені російською бот-мережею «Двійник».

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Що таке “Двійник”?

Так звані «авторські статті» вітали рішення Трампа і закликали європейські столиці наслідувати його приклад, заявляючи, що на них чекає «катастрофа», оскільки фінансовий тягар підтримки Києва тепер повністю ляже на їхні плечі.

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«Двійник» (Doppelgänger) – це широка мережа фейкових веб-сайтів і ботів у соціальних мережах, які поширюють дезінформацію, вигідну Москві або ворожу Україні. Багато з цих ботів розміщені на підсанкційних російських підприємствах, що належать компанії «Ростех» і управляються московською військовою психологічною службою – в/ч №5477 Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії.

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У наступному звіті Insider / Bot Blocker, опублікованому в понеділок, йдеться про відеокліп, також створений «Двійником» за допомогою штучного інтелекту, який має випустити російський реп-гурт «Little Big», який емігрував із Росії.

“Little Big” і Трамп у фейковому кліпі про санкції

У кліпі з’являються згенеровані штучним інтелектом версії соліста гурту Іллі Прусікіна, а також Дональда Трампа, Камали Гарріс, Олафа Шольца, Урсули фон дер Ляєн та Емманюеля Макрона.

Використовуючи рефрен «російський бумеранг», ці «політики» заявляють, що санкції проти Росії, запроваджені США, бумерангом вдарили по Європі і призвели до підвищення цін на бензин і газ, падіння промислового виробництва та девальвації національної валюти.

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Текст, що супроводжує музику та зображення, містить гасла англійською, німецькою, французькою, італійською, іспанською, польською, турецькою та грецькою мовами.

За даними Bot Blocker Doppelgänger, боти-двійники активно просувають це відео і, схоже, полишають «усе інше заради нього».

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