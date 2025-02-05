Міжнародний депозитарій Euroclear у березні 2025 року планує здійснити другий платіж у фонд для України (European Fund for Ukraine) у розмірі близько 2 млрд євро, ідеться у пресрелізі компанії.

Другий транш від Euroclear: Україна отримає €2 млрд у березні 2025 року

«Очікується, що другий платіж за друге півріччя 2024 року відбудеться в березні 2025 року і має скласти близько 2 млрд євро», - ідеться у повідомленні.

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У липні 2024 року Euroclear перерахував близько 1,55 мільярда євро до Європейського фонду для України.

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Цей платіж став першим за перше півріччя 2024 року. Перед цим компанія утримала 10% від суми надприбутку для забезпечення вимог щодо капіталу та управління ризиками.

Також Euroclear виплатить Бельгії податки з доходів, отриманих від російських активів у 2024 році, у розмірі 1,7 млрд. євро.

У 2024 році дохід від процентів з заморожених російських активів склав близько 6,9 мільярдів євро.

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Станом на кінець грудня 2024 року баланс Euroclear Bank становив 212 млрд євро, з яких 183 млрд євро припадає на російські активи, що перебувають під санкціями.

Що таке Euroclear

Міжнародний депозитарій Euroclear - це одна з найбільших у світі компаній, що надає фінансові послуги з клірингу та розрахунків за операціями з цінними паперами.

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Euroclear виконує роль посередника між покупцями та продавцями цінних паперів.

Компанія забезпечує безпечне та ефективне проведення операцій, мінімізуючи ризики для учасників ринку.

Euroclear також зберігає цінні папери та надає різноманітні послуги, пов’язані з їх обслуговуванням, як-от виплата дивідендів чи процентів.

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