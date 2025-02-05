У 2024 році в Україні було зареєстровано 150,2 тисячі шлюбів, що майже на 20% менше, ніж у 2023 році. Кількість розлучень збільшилася майже на 30%, повідомило Міністерство юстиції.
Скільки шлюбів і розлучень зареєстрували в Україні?
Найбільше шлюбів за 2024 рік уклали таких регіонах:
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- Києві (20,8 тис.);
- Дніпропетровській області (14,4 тис.);
- Львівській області (10 тис.);
- Одеській та Київській областях (по 9,8 тис.).
Найбільша різниця між кількістю шлюбів і розлучень спостерігається в Рівненській та Закарпатській областях, де на одне розлучення припадає 8,1 і 7,2 шлюби відповідно.
Водночас найбільшу кількість за рік розлучень зареєстрували у:
- Києві (4,4 тис.);
- Дніпропетровській області (3 тис.);
- Харківській області (2,4 тис.);
- Київській та Одеській областях (по 2,3 тис.).
У 2024 році в Україні спостерігалася тенденція до зменшення кількості шлюбів та зростання кількості розлучень.
Понад 1000 пар вже скористалися сервісом онлайн-одруження у “Дії”
За майже три місяці роботи сервісом шлюбу онлайн у “Дії” скористалися понад 1 000 пар.
Реєстрація шлюбу в “Дії” навіть потрапила в список найкращих винаходів світу від “Time”, а також стала трендом в українських соцмережах.
З 9 вересня українці можуть укласти шлюб онлайн через застосунок “Дія”. Весь процес реєстрації шлюбу проходить у застосунку − від подання заяви до одруження.