Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що встановлення миру в Україні відповідає національним інтересам США.

У цьому контексті для США може бути вигідним зберігання LNG-газу, закупленого для Європи, в українських підземних сховищах.

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Україна запропонувала США використовувати свої газосховища для зберігання СПГ

Відповідаючи на запитання щодо зацікавленості США в українських рідкоземельних металах та інших ресурсах, Сибіга підкреслив, що справедливий і стійкий мир в Україні — це також частина національних інтересів Америки.

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«Я хочу нагадати, що в Плані перемоги, представленому Президентом Зеленським, був також пункт щодо природних ресурсів, якими багата Україна. А саме – щодо можливостей для наших партнерів інвестувати, спільно їх розробляти.

Тому що це наш спільний стратегічний інтерес. І це теж одне з таких конкретних втілень реалізації концепту “Мир завдяки силі”», — зазначив міністр.

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Він додав, що присутність великого бізнесу в Україні, зокрема американських компаній, сприяє зміцненню економічної безпеки та гарантує захист спільних інтересів у сфері видобутку корисних копалин.

«Коло спільних зацікавлень і взаємовигідної співпраці не обмежується лише цими ресурсами. Наприклад, величезний потенціал, особливо після припинення транзиту російського газу територією України, ми бачимо в можливості закупівлі LNG-газу у США», — наголосив Сибіга.

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Він також зазначив, що Україна володіє потужними підземними газосховищами, які можуть стати основою для взаємовигідної співпраці, одночасно зміцнюючи енергетичну безпеку Європи.

Сибіга підсумував, що зберігання LNG-газу в українських сховищах дозволить Україні стати важливим гарантом енергетичної безпеки для європейського регіону.

Зеленський: Україна відкрита до іноземних інвестицій у сферу корисних копалин

4 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із пунктів Плану перемоги є інвестиції в корисні копалини, Україна відкрита до співпраці з партнерами у цьому.

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Президент також повідомив, що обговорював це питання у вересні під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

“Я йому казав, що окей, ми відкриті, щоб заходили інвестиції американських компаній”, - зазначав Зеленський, додавши, що у випадку контролю Росії корисних копалин, є загроза, що “туди зайдуть” інші країни, такі як Іран та Північна Корея.

3 лютого президент США Дональд Трамп озвучив ідею надання додаткової військової допомоги Україні в обмін на її рідкоземельні метали.

4 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав егоїстичними наміри США ув’язати подальшу фінансову підтримку України у війні з Росією з отриманням прав на доступ до її корисних копалин.

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