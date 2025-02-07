У четвер вранці українські безпілотники прорвали систему протиповітряної оборони і завдали удару по великому військовому аеродрому на материковій частині Росії. Йому передував помітний сплеск активності американської військової авіації над західним узбережжям Чорного моря.

Була уражена авіабаза Приморсько-Ахтарськ на південному заході Краснодарського краю Росії. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, цей об’єкт використовується для базування, зберігання, підготовки і запуску російських ударних і розвідувальних БПЛА, а також для підтримки російської військової авіації, що діє над Запорізькою і Херсонською областями України.

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За даними українських військових джерел, протягом ночі напередодні Росія запустила 77 безпілотників в повітряний простір України, кілька з яких напевно прилетіли саме з аеродрому Приморсько-Ахтарськ.

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Дрони ЗСУ вдарили по авіабазі у Краснодарському краю РФ

Зображення та аудіозаписи, зроблені під час і після удару, показують вогонь і дим на авіабазі, звук двигунів літаків, що низько летять, вибухи і сирени повітряної тривоги.

Офіційні російські джерела повідомили, що місцеві засоби ППО збили 13 безпілотників над Азовським морем і ще шість над сушею.

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Перші повідомлення про атаку з’явилися в публічному просторі близько 21:00 в середу. Геолокація, опублікована українською військово-інформаційною платформою «Реальна війна», показала кілька детонацій у допоміжних аеродромних будівлях і навколо них.

Відповідальність за наліт взяв на себе 14-й окремий полк Сил безпілотних систем ЗСУ, який здійснив більшість дальніх ударів по території Росії.

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Українська інформаційна агенція УНІАН повідомила з посиланням на цивільні джерела в Краснодарі, що місцеві жителі чули щонайменше 11 вибухів поблизу Приморсько-Ахтарська. Втім, не було зрозуміло, чи це були успішні збиття безпілотників, чи вибухи їх на землі.

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14-а бригада повідомила, що внаслідок одного з влучань спалахнув склад, а незалежна російська інформаційна агенція «Астра» розповіла, що російські зенітні підрозділи «уразили всі цілі».

США допомогли Україні з розвідкою цілей? Що відомо

Огляд відкритих даних відстеження польотів, проведений Kyiv Post, виявив помітне збільшення активності літаків ВПС США і, можливо, ВМС США в повітряному просторі над Чорним морем за кілька днів і годин до українського удару.

Невідомий літак, що стартував з авіабази ВМС США в італійському місті Сігонелла, здійснив політ на південний схід Румунії і перебував у повітряному просторі майже три години, після чого повернув додому о 18:30 UTC (20:30 за східним часом) – приблизно за годину до того, як українські безпілотники завдали удару по аеродрому «Приморсько-Ахтарськ».

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Протягом останніх місяців і років ВПС США піднімали розвідувальні безпілотники Global Hawk з авіабази Сігонелла в повітряний простір Чорного моря, іноді здійснюючи прольоти над окупованим Росією Кримським півостровом і військовими об’єктами в Краснодарському краї та на Кубані. Морські розвідувальні літаки ВМС США Poseidon також неодноразово вилітали з Сігонелли для патрулювання над східною Румунією.

Як свідчать дані відкритої платформи відстеження літаків FlightTracker, літак-заправник KC-135 ВПС США, що вилетів з Бухареста, перебував у безпосередній близькості від неопізнаного літака, що вилетів із Сігонелли, близько пів години, перш ніж той почав кружляти над східною Румунією.

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На FlightTracker не відображався позивний літака, лише його висота – 33 00 футів (10 000 м) над рівнем моря і швидкість польоту (375 вузлів) з ідентифікаційним кодом Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) (B1E7A1 Mode S squawk), який є спеціальним резервним номером, не пов’язаним з країною в базі даних ІКАО. Про цей літак як про новий літак режиму S авіарозвідник повідомив 22 січня 2025 року в мережі X (колишній Twitter), пролітаючи на висоті 32 000 футів над середземноморським островом Сардинія.

Kyiv Post не зміг визначити ні тип, ні місію таємничого літака, але траєкторія його польоту була подібною до попередніх траєкторій розвідувальних літаків Poseidon.

Приблизно за чотири години до того, як ці два літаки пролетіли над сходом Румунії, розвідувальний літак ВПС США RC-135V Rivet Joint пролетів над Чорним морем і наблизився на відстань 130-140 км до південно-східного узбережжя Криму, повідомляє українська військово-інформаційна платформа «Кримський вітер».

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За даними з відкритих джерел, літак був найближче до контрольованої Росією території приблизно о 9:45 UTC (11:45 за місцевим часом) – приблизно за 12 годин до того, як українські безпілотники завдали удару, як показала перевірка даних відстеження польотів, проведена Kyiv Post.

«Кримський вітер» зазначає: «Місії RC-135 відомі під назвою «Палаючий вітер» або «Туманний вітер». Набір датчиків дозволяє йому виявляти, ідентифікувати і визначати місцезнаходження сигналів у всьому електромагнітному спектрі. Зібрана інформація може потім поширюватися серед широкого кола користувачів у різних форматах за допомогою широкого спектру засобів зв’язку».

Платформа «Кримський вітер» також повідомила, що в середу Росія ставила перешкоди кримським наземним передавачам достатньої потужності, щоб зашифрувати сигнатури місцезнаходження літаків у регіоні на сотні кілометрів, можливо, намагаючись завадити американському літаку RC-135 Rivet Joint збирати дані.

У середу українська військово-інформаційна платформа «Кримський вітер» зафіксувала політ розвідувального літака RC-135 Королівських ВПС Великої Британії незвично близько до Кримського півострова.

Перевірка даних відстеження польотів, проведена Kyiv Post, підтвердила ймовірні аномалії в розташуванні літаків. Як і невпізнаний літак із Сигонелли, літак RC-135V Jake17 пролетів у безпосередній близькості від літака-заправника ВПС США.

У вівторок Королівські ВПС Великої Британії відправили свій літак Rivet Joint в район Чорного моря, але він не підлітав до Криму ближче, ніж на 300 кілометрів. Британські розвідувальні польоти RC-135 над Чорним морем відбуваються регулярно після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, зазвичай приблизно раз на тиждень. Останній політ RC-135 Королівських ВПС, зареєстрований відкритими платформами відстеження, відбувся 28 січня, як показало дослідження Kyiv Post.

Під час деяких місій RC-135 його супроводжували винищувачі НАТО, найчастіше Tornado Королівських ВПС, які вперше з’явилися на радарах у районі авіабази ім. Михайла Когелнічану поблизу румунської Констанци. Відкриті системи відстеження польотів не показували винищувачів НАТО в цьому повітряному просторі щонайменше протягом тижня.

Таємничий літак? У середу з військового аеродрому в італійському місті Сігонелла вилетів невідомий літак, який потім кружляв над сходом Румунії. В минулому ВПС США вже запускали з Сігонелли розвідувальні безпілотники Global Hawk у повітряний простір над Чорним морем, але Kyiv Post не зміг встановити ні тип нового літака, ні його місію.

З четверга по понеділок командування НАТО щодня відправляло літак E-3 Sentry AWACS у повітряний простір над сходом Румунії. Головна роль цього літака полягає у виявленні повітряних загроз, таких як ворожі винищувачі або ракети. Усі літаки були під прапорами НАТО.

Присутність літака AWACS у повітряному просторі Румунії протягом чотирьох днів поспіль, яку можна виявити за допомогою відкритих платформ відстеження польотів є безпрецедентною для всієї російсько-української війни, але вона може бути пов’язана з повітряними навчаннями НАТО, як з’ясували журналісти Kyiv Post.

Росія неодноразово звинувачувала країни НАТО, зокрема, США і Велику Британію, у польотах розвідувальних літаків над західною частиною Чорного моря з метою збору даних для Збройних сил України.

Офіційні особи у Вашингтоні, Лондоні та Брюсселі заявляли, що деякі розвідувальні дані, зібрані повітряними засобами, передаються Києву, але не розповідали подробиць.