Спецпосланник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив у інтервʼю телеканалу Newsmax, що Україна має бути готова провести вибори під час війни.

Заява Келлога про вибори в Україні під час війни − що треба знати

“У кожній демократичній країні проходять вибори. Ми також колись мали вибори під час війни”, − пояснив Келлог.

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За його словами, що Конституція України забороняє виборчі процеси під час війни, однак українці “дійдуть моменту”, коли їм доведеться голосувати.

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“І це – ознака здорової демократії”, – наголосив спецпредставник.

Келлог додав, що вибори в Україні не означають, що Зеленський має піти з посади

“Ознакою здорової демократії є бажання і здатність брати участь у виборах навіть під час війни”, – підсумував спецпосланник.

Трамп може подвоїти санкції проти Росії

У коментарі The Post Келлог зауважив, що Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти американські санкції, щоб змусити її припинити війну.

Більше по темі ФАКТЧЕК: чи справді USAID фінансувало поїздки голлівудських зірок до України Чутки про те, що Бену Стіллеру, Анджеліні Джолі та іншим кінозіркам платили за поїздки в охоплену війною Україну коштом USAID, категорично заперечив сам Стіллер.

За словами спецпредставника, і Україні, і Росії доведеться піти на поступки, аби закінчити “вбивство промислових масштабів”.

Наразі він оцінює рівень критичності санкцій для російської економіки “на трійку з десяти”. Санкції Штатів націлені проти прибуткового економічного сектору, номінально удвічі вищі, але можливості для їх посилення досі є.

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“Ви можете по-справжньому посилити санкції – особливо останні санкції”, – пояснив спецпосланник США.

За його словами, минулого четверга американський лідер зібрав команду радників та членів уряду, включно з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, в Овальному кабінеті, аби обговорити всі елементи національної сили для припинення війни в Україні.

Спецпредставник також розкритикував політику попереднього президента США Джо Байдена.

“Це не стратегія, це наклейка на бампер. На дуже високому рівні я сказав: окей, [адміністрація експрезидента Байдена – ред.] справді не переслідувала війну чи не допомагала Україні так добре, як мала б забезпечити Україну необхідною зброєю чи стратегією в потрібний час”, – закцентував Келлог.

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Трамп переконаний, що досяг прогресу в припиненні війни в Україні

Дональд Трамп під час щорічного Національного молитовного сніданку заявляв, що у переговорах щодо миру в Україні є певний прогрес.

Візит спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога до Києва заплановано на 20 лютого. Раніше повідомлялося, що Келлог має прибути в Україну після 11 лютого. Президент Володимир Зеленський також заявляв про узгодження дат візиту з американською стороною.

Трамп обіцяв запровадити нові санкції проти Росії, якщо її президент Путін не погодиться на переговори щодо врегулювання війни в Україні.