Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України нову модифікацію мобільного прально-лазневого комплексу українського виробництва.

Про це повідомило Міноборони з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

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Український мобільний прально-лазневий комплекс допустили до використання у ЗСУ

Мобільний комплекс облаштовано на основі морського контейнера.

Він може підключатися до електромережі, водопроводу та каналізації, або ж працювати незалежно, забезпечуючи себе енергією за допомогою твердопаливного котла та дизель-генератора, а також водою з природних джерел.

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Теплоізоляція забезпечує можливість використання комплексу протягом усього року.

Пересувний прально-лазневий комплекс може бути встановлений на вантажівці або причепі.

Він складається з трьох функціональних зон:

технічної, де розташовані твердопаливний котел, дизель-генератор, насоси та фільтри

зони прання з пральними машинами-автоматами та сушаркою

душової зони, що дозволяє одночасне обслуговування кількох осіб.

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