Президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові почали новий наступ в Курській області Росії.

Про це він сказав в інтервʼю Reuters.

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Новий наступ ЗСУ на Курщині

За словами Володимира Зеленського, українські військові просунулися вперед на 2,5 км.

До цього, у п’ятницю, російські телеграм-канали повідомляли про атаку ЗСУ на Курському напрямку.

У своєму вечірньому зверненні за 7 лютого глава держави розповів, що росіяни знову підтягнули північнокорейських солдатів для штурмів на Курщині.

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«В районах Курської операції були нові штурми - російська армія і підтягнули знову північнокорейських солдатів. Значна кількість окупантів знищена, йдеться про сотні російських і північнокорейських військових», - сказав Володимир Зеленський.

Курська операція: які втрати РФ

За даними Генштабу, за пів року боїв у Курській області втрати російської армії склали близько 40 тисяч осіб.

Більше по темі Україна експортувала 100 млн тонн вантажів морським коридором, - Зеленський Зерно з України експортувалося до 53 країн світу, розташованих на чотирьох континентах: Азії, Африці, Європі та Америці.

З них понад 16 тисяч - загиблими.

Курська наступальна операція розпочалася 6 серпня 2024 року. Її метою було не допустити нового наступу ворога на Сумську та Харківську області.

Росія була змушена звернутися по допомогу до Північної Кореї, яка надіслала до Курської області 12 тисяч своїх військових. За підрахунками Генштабу, втрати серед північнокорейських військових складають близько 4 тисяч осіб.