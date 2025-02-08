Президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові почали новий наступ в Курській області Росії.

Про це він сказав в інтервʼю Reuters.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Новий наступ ЗСУ на Курщині

За словами Володимира Зеленського, українські військові просунулися вперед на 2,5 км.

До цього, у п’ятницю, російські телеграм-канали повідомляли про атаку ЗСУ на Курському напрямку

У своєму вечірньому зверненні за 7 лютого глава держави розповів, що росіяни знову підтягнули північнокорейських солдатів для штурмів на Курщині. 

Advertisement

«В районах Курської операції були нові штурми - російська армія і підтягнули знову північнокорейських солдатів. Значна кількість окупантів знищена, йдеться про сотні російських і північнокорейських військових», - сказав Володимир Зеленський. 

Курська операція: які втрати РФ

За даними Генштабу, за пів року боїв у Курській області втрати російської армії склали близько 40 тисяч осіб. 

Україна експортувала 100 млн тонн вантажів морським коридором, - Зеленський
Більше по темі

Україна експортувала 100 млн тонн вантажів морським коридором, - Зеленський

Зерно з України експортувалося до 53 країн світу, розташованих на чотирьох континентах: Азії, Африці, Європі та Америці.

З них понад 16 тисяч - загиблими. 

Курська наступальна операція розпочалася 6 серпня 2024 року. Її метою було не допустити нового наступу ворога на Сумську та Харківську області.

Росія була змушена звернутися по допомогу до Північної Кореї, яка надіслала до Курської області 12 тисяч своїх військових. За підрахунками Генштабу, втрати серед північнокорейських військових складають близько 4 тисяч осіб.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
title.MoreOn Курськ
Генштаб назвав втрати росіян за 6 місяців Курської операції Росія
Генштаб назвав втрати росіян за 6 місяців Курської операції
Київ Пост
2д тому
Десантники ЗСУ взяли в полон 21 росіянина в Курській області Росія
Десантники ЗСУ взяли в полон 21 росіянина в Курській області
Київ Пост
лют. 5
Сили оборони уразили російський пункт управління на Курщині ВАЖЛИВО Росія
Сили оборони уразили російський пункт управління на Курщині
Київ Пост
лют. 4
Війська КНДР відступили з Курщини вже у середині січня, що каже розвідка Кореї Курськ
Війська КНДР відступили з Курщини вже у середині січня, що каже розвідка Кореї
Київ Пост
лют. 4
Читати далі
В Україні готують контракт для залучення молоді 18-24 років до ЗСУ Зеленський
В Україні готують контракт для залучення молоді 18-24 років до ЗСУ
Київ Пост
2г тому
Президенти США та України можуть зустрітися наступного тижня Путін
Президенти США та України можуть зустрітися наступного тижня
Київ Пост
6г тому
Україна експортувала 100 млн тонн вантажів морським коридором, - Зеленський Зеленський
Україна експортувала 100 млн тонн вантажів морським коридором, - Зеленський
Київ Пост
22г тому
Зеленський назвав умову для готовності до переговорів з Путіним Путін
Зеленський назвав умову для готовності до переговорів з Путіним
Київ Пост
1д тому
" Попередній Президенти США та України можуть зустрітися наступного тижня
Далі » Посол України в Польщі про відносини Києва з сусідом - частина 1