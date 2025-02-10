Президент США Дональд Трамп запровадить 25%-відсоткові мита на весь імпорт у країну сталі та алюмінію, пише ВВС.

США введуть 25% мито на імпорт сталі та алюмінію − подробиці

Амеиканський лідер пояснив, що 10 лютого оголосить про запровадження мит у розмірі 25% на весь імпорт алюмінію і сталі до США, а згодом і мита на імпорт товарів із країн, які оподатковують митами американські товари.

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Найбільшими постачальниками сталі у США є сусідні країни, тобто Мексика і Канада. З Канади Штати імпортують найбільше алюмінію.

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Під час першої каденції Трамп запроваджував 25%-відсоткові мита на сталь і 10%-відсоткові − на алюміній із Канади, Мексики та країн ЄС. Згодом США спершу домовилися з Мексикою та Канадою про скасування цих мит, а мита на метали з Європи діяли до 2021 року.

Трамп може запровадити 10%-ві мита на імпорт з ЄС

В адміністрації президента США Дональда Трампа розглядають можливість запровадження 10-відсоткового мита на продукцію з Європейського Союзу.

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У команді президента США наразі немає єдиної позиції щодо запровадження тарифів проти Європейського Союзу, хоча деякі представники виступають за встановлення 10-відсоткового збору.

Раніше Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю.

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Ці країни є одними з найбільших торгівельних партнерів США. Однак 4 лютого Трамп призупинив введення мит на товари з Канади та Мексики.

Мексика пообіцяла США дзеркальну відповідь. Президентка країни заявила, що її уряд прагне діалогу, а не конфронтації зі своїм головним торгівельним партнером на півночі. Однак, Мексика була змушена відповісти.

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