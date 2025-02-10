Під час польського національного відбору на Євробачення-2025 спалахнула мовна суперечка, в яку втягнули Україну.

Деякі фанати розкритикували вихід у фінал пісні Lusterka дуету Sw@da i Niczos, виконаної підляським діалектом, що є поєднанням польської, української та білоруської мов.

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Підляський діалект збентежив Польщу на відборі до Євробачення-2025

Мовник TVPWorld пише, що фанати розділилися на два табори: ті, які вважають фолк пісню крутим варіантом для Євробачення та ті, на думку яких пісня від Lusterka це “абракадабра/нісенітниця” на неіснуючій мові.

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З позитивних відгуків: «Це щось неймовірне, я вперше чую цю мову! Без сумніву, це найкращий номер, фолк у найкращому його прояві, справжня знахідка для Євробачення!»

Деякі ж критикували тексти пісень, вважаючи їх незрозумілими, та звинувачували дует у просуванні інтересів української громади, яка суттєво збільшується в Польщі.

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Один обурений слухач сказав: «Це такий підляський діалект, що навіть самі жителі Підляшшя його не чули».

Інший сказав: «Моя підляська бабуся ще з середньовіччя стверджувала, що більшість фраз — на її думку — українські та поліські діалекти».

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Sw@da i Niczos відреагували на критику, опублікувавши на своєму сайті заяву, в якій детально розповіли про свій творчий задум та захистили свою пісню.

«Sw@da — це щось більше, ніж просто поєднання польської, білоруської та литовської мов.

Це зустріч різних світів. Sw@da знаходиться там, де потужні баси поєднуються з традиційним білоруським співом та татарським інструментом кеманче/кеманча», — зазначається у заяві.

Дует змагається за першість із легендарною польською співачкою 90-х Юстиною Стечковською, яка має велику фан-базу.

Хто представить Польщу на Євробаченні-2025 у Швейцарії, стане відомо 14 лютого 2025 року під час прямого ефіру на телеканалі TVP2.

Вирішальне слово буде за польськими глядачами, які голосуватимуть за допомогою SMS.

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Що таке Підляшшя та підляський діалект

Підляшшя – історико-географічний регіон на сході Польщі, відомий своїм мультикультурним населенням, де протягом століть проживали поляки, білоруси, українці, литовці та інші народи.

Підляський діалект – це група говірок, поширена на історичній території Підляшшя, що охоплює східну частину Польщі, а також деякі райони Білорусі та України.

Підляський говір вирізняється наявністю двозвуків, що виникли на місці староукраїнських о та е в закритих складах на місці давнього ѣ під наголосом.

Діалект містить багато слів, запозичених з польської, білоруської та інших мов. Зокрема, збереглися архаїчні слова, які вже не використовуються в сучасній українській мові.

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Ziferblat представить Україну на Євробаченні-2025 - подробиці

У Національному відборі на Євробачення-2025 переміг гурт Ziferblat.

Вони представлять Україну у Базелі з піснею Bird of Pray.

Глядачі оцінили виступ гурту у 10 балів. Від журі артисти отримали 9 балів.

У фіналі взяли участь десять учасників: FIЇNKA, Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Ziferblat, Абіє, ДК Енергетик, Маша Кондратенко, Влад Шериф.