Мільярдер і власник соцмережі Х і компанії Space Ілон Маск, якого американський президент Трамп призначив співголовою Департаменту ефективності уряду, Ілон Маск, закликав закрити Радіо Свобода та Голос Америки.

Чи закриють “Радіо Свобода” та “Голос Америки”?

За словами Маска, Європа “тепер вільна (не рахуючи задушливої бюрократії)”.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

“Їх більше ніхто не слухає. Це просто ліві радикальні божевільні, які розмовляють самі з собою, спалюючи 1 мільярд доларів на рік грошей американських платників податків”, − додав мільярдер.

Advertisement

Наразі Маск офіційно працює під керівництвом Трампа як спеціальний держслужбовець. Тобто він не є волонтером, але і не є штатним держслужбовцем.