Мільярдер і власник соцмережі Х і компанії Space Ілон Маск, якого американський президент Трамп призначив співголовою Департаменту ефективності уряду, Ілон Маск, закликав закрити Радіо Свобода та Голос Америки.

Чи закриють “Радіо Свобода” та “Голос Америки”?

За словами Маска, Європа “тепер вільна (не рахуючи задушливої бюрократії)”.

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“Їх більше ніхто не слухає. Це просто ліві радикальні божевільні, які розмовляють самі з собою, спалюючи 1 мільярд доларів на рік грошей американських платників податків”, − додав мільярдер.

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Наразі Маск офіційно працює під керівництвом Трампа як спеціальний держслужбовець. Тобто він не є волонтером, але і не є штатним держслужбовцем.

У США тисячі людей вийшли на мітинги проти Трампа та Маска

По всій території США відбулися масові мітинги, учасники яких висловили протест проти політики президента Дональда Трампа та підприємця і керівника міністерства з підвищення ефективності уряду США Ілона Маска.

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Американський лідер відмовився розкривати подробиці переговорів із російським президентом Владіміром Путіним.

Акції протесту відбулися у Філадельфії, а також у столиці Каліфорнії та штатах Міннесота, Мічиган, Техас, Вісконсин, Індіана, Джорджія та інших.

6 лютого президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє трансгендерам брати участь у жіночих спортивних змаганнях.

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Американська влада також скасовує підписки урядових структур на газети Politico, The New York Times та на інформаційну агенцію Associated Press.

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