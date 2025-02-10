Мангеймський суд засудив подружжя до довічного ув’язнення за вбивство українки та її матері, а також за викрадення дитини, повідомляє DW.

Подружжя в Німеччині отримало довічне ув’язнення за вбивство українок та викрадення дитини

Суд вважає, що подружжя мало намір видати дитину однієї з жертв за свою, та визнав їхню провину особливо тяжкою.

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Це означає, що умовно-дострокове звільнення для засуджених через 15 років ув’язнення практично неможливе.

Проте, рішення суду ще може бути оскаржене.

У січні жінка та чоловік зізналися у скоєному злочині на початку судового розгляду.

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Вони вбили двох українок, щоб заволодіти новонародженою дитиною.

У Німеччині вбили двох українок - що варто знати

У березні цього року поблизу міста Хоккенхайм на березі Рейну знайшли тіло вбитої 27-річної Маргарити Разаз із Харкова. Вона жила в центрі для біженців разом із матір’ю та новонародженою дочкою. Дівчинку Мію невдовзі знайшли.

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