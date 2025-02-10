Мангеймський суд засудив подружжя до довічного ув’язнення за вбивство українки та її матері, а також за викрадення дитини, повідомляє DW.

Подружжя в Німеччині отримало довічне ув’язнення за вбивство українок та викрадення дитини

Суд вважає, що подружжя мало намір видати дитину однієї з жертв за свою, та визнав їхню провину особливо тяжкою.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Це означає, що умовно-дострокове звільнення для засуджених через 15 років ув’язнення практично неможливе.

Проте, рішення суду ще може бути оскаржене.

У січні жінка та чоловік зізналися у скоєному злочині на початку судового розгляду.

Advertisement

Вони вбили двох українок, щоб заволодіти новонародженою дитиною.

У Німеччині вбили двох українок - що варто знати

У березні цього року поблизу міста Хоккенхайм на березі Рейну знайшли тіло вбитої 27-річної Маргарити Разаз із Харкова. Вона жила в центрі для біженців разом із матір’ю та новонародженою дочкою. Дівчинку Мію невдовзі знайшли.

Українська діаспора в Північній Америці відреагувала на риторику Трампа щодо Канади
Більше по темі

Українська діаспора в Північній Америці відреагувала на риторику Трампа щодо Канади

Канадійці спантеличені несподіваними нападками Трампа на свого найвідданішого союзника. Однак багато українців у Канаді підозрюють, що на нового президента США впливає Росія.

А її бабусю, 51-річну Марину Стеценко, спочатку оголосили зниклою безвісти, а згодом знайшли мертвою в озері неподалік Бад-Шенборна.

Підозрюваними у справі проходили 43-річна росіянка та 44-річний німець. За версією слідства, вони вбили матір та бабусю дівчинки, щоб забрати дитину собі. Злочинці заманили біженців, пообіцявши їм допомогти оформити документи у Німеччині.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
150+ заходів у 27 країнах: українці світу об’єднуються в кампанії “Stand With Ukraine” Українці за кордоном
150+ заходів у 27 країнах: українці світу об’єднуються в кампанії “Stand With Ukraine”
Світовий Конґрес Українців
5г тому
Українці масово мігрують із Польщі до Німеччини: що сталось? Європа
Українці масово мігрують із Польщі до Німеччини: що сталось?
Київ Пост
5г тому
Українська діаспора в Північній Америці відреагувала на риторику Трампа щодо Канади США
Українська діаспора в Північній Америці відреагувала на риторику Трампа щодо Канади
Давид Кириченко
11г тому
Пісня “українською” на нацвідборі до Євробачення-2025 у Польщі спровокувала скандал - що відомо Українці за кордоном
Пісня “українською” на нацвідборі до Євробачення-2025 у Польщі спровокувала скандал - що відомо
Київ Пост
11г тому
" Попередній FreeAzov: як родичі полонених намагаються привернути увагу до своїх рідних і чому їх треба підтримати