У Познані 28-річна громадянка України, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, спричинила дорожньо-транспортну пригоду, зіткнувшись з ліхтарним стовпом.

Після цього вона напала на медичних працівників, які прибули на місце події, повідомляє InPoland.

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П’яна українка спричинила ДТП у Польщі

Водійка автомобіля BMW не впоралася з керуванням через перевищення швидкості.

Внаслідок цього автомобіль зіткнувся з ліхтарним стовпом та енергопоглинаючими бар’єрами.

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Алкотестер показав майже 1,5 проміле алкоголю в організмі жінки. Її затримали та доставили до відділку поліції.

На місце аварії також були направлені медики. За даними поліції, українка разом зі своїм пасажиром (також українцем) поводилися вульгарно та агресивно.

Пізніше працівники швидкої повідомили правоохоронців про посягання на їхню недоторканість та погрози від українців. Наразі тримває слідство.

Більше по темі Польща обмежить допомогу на дітей для біженців та іммігрантів Тепер на виплати можуть претендувати лише іноземці, які працюють у Польщі.

Українці зайняли перше місце серед порушників іноземців у Польщі

У 2024 році в Польщі було затримано 16 437 іноземців, серед яких найбільше порушень скоїли громадяни України, Грузії та Білорусі.

Загалом за рік було зафіксовано 9753 випадки затримання громадян України. Найчастіше вони були пов’язані з керуванням транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (2943 випадки), крадіжками (930 випадків) та шахрайством (461 випадок).

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Польща назвала категорію українців, яку висилатимуть із країни

У Польщі іноземців, які порушили закон, після відбування покарання висилатимуть з країни з забороною в’їзду до Шенгенської зони.

Іноземців, які скоїли злочини на території Польщі, після відбування покарання доправлятимуть до аеропорту та депортуватимуть до країни походження або відправлятимуть до центру для іноземців під охороною для подальшого висилання.

Цим людям заборонять повторний в’їзд до Шенгенської зони на термін до 10 років.