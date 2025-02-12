Верховна Рада України продовжила термін проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для громадян, визнаних обмежено придатними до військової служби, до 5 червня 2025 року.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції “Голос”.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Новий термін проходження ВЛК для військовозобов’язаних: що треба знати

За відповідний законопроєкт №12457 проголосували 313 народних депутатів.

Раніше кінцевий термін проходження ВЛК для цієї категорії громадян був встановлений на 4 лютого 2025 року. Проте, за даними Міноборони, лише 25% обмежено придатних встигли пройти повторний медогляд.

Advertisement

“Громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби... зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд”, − пояснив Железняк.

Для цього громадяни мають самостійно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) або через електронний кабінет призовника.

«Обмежено придатні» мали повторно пройти ВЛК до 4 лютого

У січні було відомо, що громадяни, яких до 4 травня 2024 року визнали обмежено придатними до служби, повинні повторно пройти військово-лікарську комісію.

Із законодавства виключили статус “обмежено придатний до військової служби”.

Advertisement

Якщо особа зі статусом “обмежено придатний” не пройде повторний огляд, електронний військово-обліковий документ в Резерв+ залишиться без змін.

Якщо ж “обмежено придатні” не пройдуть ВЛК, їм може загрожувати штраф − від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень.