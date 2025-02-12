Росія у 2022 році напала на Україну, а не на країни Балтії, лише тому, що Естонія, Литва та Латвія є членами НАТО, а Україна ні, розповів спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо в ексклюзивному інтерв’ю Kyiv Post минулого тижня в Гельсінкі. 

“Єдина причина, чому вони (Росія - ред.) вторглися в Україну, а не в балтійські країни, полягає в тому, що балтійські країни є членами НАТО, а Україна — ні, тобто не була (на момент вторгнення - ред.)”, - каже спікер.

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Він також додає, що “це, звісно, помилка, яку ми не повинні повторити в майбутньому, коли розпочнуться розмови про гарантії безпеки та домовленості з Україною”.

Юссі Халла-ахо каже, Росія справді становить військову загрозу для всіх своїх сусідів, зокрема і для Фінляндії.

“У довгостроковій перспективі ми чітко розуміємо, що Росія становить загрозу—як військову, так і невійськову—для всіх своїх сусідів, зокрема й для Фінляндії”

Фінляндія відстежує ситуацію в Росії, наразі військова активність РФ біля фінського кордону мінімальна. 

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За словами німецького канцлера, Альянс не приймає членів, які перебувають у стані війні.

“На іншій стороні кордону є військові бази та гарнізони, що були більш-менш порожні, а зараз техніка та війська передислоковані в Україну.

Тому ми не боїмося негайних військових дій з боку Росії”, - додає він.

Фінляндія нарощує виробництво зброї

Гельсінкі ухвалили рішення про збільшення виробництва військової продукції. У Фінляндії є власна військова промисловість, і Гельсінкі продовжує збільшувати витрати на оборону і на національному рівні, і як один із членів НАТО.

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В розмові з Kyiv Post Юссі Халла-ахо зазначив, що на даний момент витрати на оборону Фінляндії становлять 2,4% ВВП, хоча рекомендований рівень НАТО – лише 2%. 

“Цифра 2,4%, частково пояснюється нашими дуже великими й дорогими інвестиціями у Повітряні сили та Військово-морський флот”, - каже Юссі Халла-ахо.

Російська військова агресія в Україні дала Фінляндії багато нової інформації про сучасну війну. Фінські військові експерти уважно відстежують український досвід війни, впроваджуючи ці уроки у власне оборонне планування.

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“У нас дуже великий бюджетний дефіцит, і ми намагаємося скоротити витрати всюди. Але через те, що відбувається в Європі сьогодні, оборонний бюджет залишається недоторканним. Нам потрібно витрачати більше на оборону, навіть якщо ми скорочуємо витрати на все інше”, - додав він.

Про те, що ще розповів спікер парламенту Фінляндії читайте в ексклюзивному інтерв’ю, яке буде опубліковане на нашому сайту згодом.

 

 

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко

Наймолодша журналістка Kyiv Post, яка досліджує найважливіші теми сьогодення, від геополітичних викликів і оборонних стратегій до історій, що змінюють хід подій. Вона вивчає таємниці українських спецслужб і показує прихований бік глобальних подій. Її пристрасть — розкривати секрети, що змінюють історію. Народилася та живе в Києві.

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