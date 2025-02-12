Президент України Володимир Зеленський заявив, що без України Європа буде тотально окупована.
Про це він заявив в інтерв’ю The Guardian.
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“У нас всередині нашої держави, на території, яку ми контролюємо, є видобуток газу й нафти. Але в нас є шельф у Чорному морі. Це наша земля, і це великі гроші. Сьогодні це під окупацією російських найманців, російської армії. Це для нас дуже дорого”, − наголосив український лідер.
За його словами, Україна дає можливість вкладати й інвестувати тим, хто допомагає захищати країну.
Європа буде окупована без України − заява Зеленського
Президент зауважив, що без України в Росії Європа буде тотально окупована.
“Якщо вони захочуть. А я вважаю, що у них немає іншого в голові. Вони цього захочуть”, − додав Зеленський.
Як зазначив очільник України, наразі ЗСУ налічують 110 бойових бригад. Росія має 220 бригад і наближатиметься до 250 у 2025 році.
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Європейський бойовий компонент, з урахуванням американської компоненти, яка там присутня, має близько 82 бойових бригад.
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“Може, Європі військових, присутність, безпеку Європи не треба обговорювати з Путіним? Може, це справа Європи? Як і захист Сполучених Штатів – це справа Сполучених Штатів”, − закцентував Зеленський.
Він наголосив, що російський президент Путін “ні про що не запитував та вторгся на нашу територію”.
“Може, нам потрібно ці інфантильні розмови просто припинити? У нас гарантії безпеки наші. Європі потрібно захищатися, тому що це Європа. А “русскіє” – це “русскіє”. Їх треба поставити на місце”, підсумував Президент України.
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Президент також розповів про спроби вбити його.
Він також зауважив про те, як росія змушувала Україну прийняти ультиматум путіна на початку вторгнення.
Що сказав Зеленський про Курську область?
Як зазначав Зеленський, якщо переговори з Росією почнуться, то Київ запропонує Москві прямий обмін територіями.
Зокрема, Україна запропонує частину територій Курської області в обмін на українські території.
Наразі невідомо, яку частину окупованих територій Україна вимагатиме натомість.
Коли Україна зможе повернути всі окуповані території − заява Зеленського
10 лютого в інтерв’ю для ITV News Зеленський розповів, що Україна може повернути всі окуповані Росією території, коли країна-агресор буде слабкою.
За словами українського лідера, завданням України є повернення територій завдяки дипломатії.
Він також запевнив, що колись побачить український прапор у Севастополі, Маріуполі та Донецьку.