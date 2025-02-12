Міністерство сільського господарства США (USDA) внесло зміни до прогнозу балансу сільськогосподарських культур на 2024/2025 рік.

Виробництво пшениці та кукурудзи в Україні залишилося на тому ж рівні, проте обсяги їх експорту були зменшені, повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

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Україна скорочує експорт пшениці та кукурудзи, світове виробництво коригується

У 2024/2025 показники виробництва пшениці та кукурудзи в Україні залишаються на рівні 22,9 млн т та 26,5 млн т.

Щодо експорту, то прогноз щодо пшениці зменшено на 0,5 млн т - до 15,5 млн т, а кукурудзи - на 1 млн т до 22 млн т.

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У цьому маркетинговому році передбачається незначне збільшення виробництва та споживання пшениці, але зниження обсягів торгівлі та кінцевих запасів.

Прогноз щодо світового виробництва пшениці підвищено на 0,6 млн т - до 793,8 млн т, завдяки зростанню виробництва в Казахстані та Аргентині.

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Світове споживання пшениці зросте на 1,8 мільйона тонн і досягне 803,7 мільйона тонн. Це пов’язано зі збільшенням використання пшениці на корм та інші потреби в ЄС, Казахстані, Таїланді та Україні.

Водночас, світова торгівля пшеницею скоротиться на 3 мільйони тонн - до 209 мільйонів тонн. Це станеться через зменшення обсягів експорту з ЄС (на 1,0 млн т - до 28,0 млн т), Мексики, Росії (на 0,5 млн т - до 45,5 мілн т), Туреччини та України (на 0,5 млн т - до 15,5 млн т).

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Експерти прогнозують значне скорочення імпорту пшениці Китаєм - на 2,5 млн т, до найнижчого рівня за останні п’ять років.

Це особливо важливо, оскільки минулого року Китай був найбільшим імпортером пшениці у світі.

USDA: Світове виробництво кукурудзи скорочується, Україна та Бразилія зменшують експорт

Cвітове виробництво кукурудзи прогнозується нижчим на 1,9 млн т - 1 212,5 млн т, в основному за рахунок Аргентини (-1,0 млн т до 50,0 млн т) через зниження врожайності внаслідок спеки та Бразилії (-1,0 млн т до 126,0 млн т) через повільну сівбу.

Основні зміни у світовій торгівлі кукурудзою стосуються зменшення прогнозів експорту з Бразилії (до 46,0 млн т), України (до 22,0 млн т) та Південної Африки.

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На кінець 2024/2025 маркетингового року прогнозується зменшення світових запасів кукурудзи на 3 млн т, що складе 290,3 млн т.