Станом на 13 лютого 8:00 за попередню добу зафіксували 116 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 8 атак у напрямках населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Новоосинове, Піщане, Лозова та Загризове.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 9 разів поблизу населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі.

Чотири штурми відбили наші оборонці в районах Білогорівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.

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На Краматорському напрямку зафіксовано 7 боєзіткнень у районах Часового Яру та Васюківки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік населених пунктів Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 34 штурми агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Звірове, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачне, Зелене Поле, Улакли та Шевченко.

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Серед іншого міністри обговорять протидію тіньовому флоту Росії.

На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував українські позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Рівнопіль.

З Гуляйпільського напрямку ворог авіацією атакував населений пункт Кам’янське.

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На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили ворожі атаки в районах Щербаків та Кам’янського.

На Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 18 атак російських загарбників.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 13 лютого 2025 року становлять близько 854 тис. 280 осіб, зокрема 1250 осіб − за минулу добу.

Сили оборони знищили таку російську техніку:

  • 10040 (+17) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 20894 (+23), артилерійських систем – 23034 (+58), РСЗВ – 1278 (+2)
  • засобів ППО ‒ 1063 (+2), літаків – 370, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25072 (+153)
  • крилатих ракет ‒ 3063 (+6), кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 37096 (+168), спеціальної техніки ‒ 3744 (+2).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ / Телеграм

США допомагатимуть Україні в обмін на угоду про видобування рідкісноземельних металів

Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну в обмін на угоду щодо видобування рідкісноземельних металів, пише Суспільне, цитуючи міністра фінансів США Скотта Бессента під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.

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За словами Бессента, президент США Дональд Трамп хоче зробити все можливе для завершення війни, а Вашингтон підтримує незалежність України.

Міністр зауважив, що американське суспільство повинно розуміти причини залучення Штатів до “українських справ”.

Бессент додав, що у Трампа є план припинення цієї війни, і США хотіли б укласти угоду про економічне співробітництво.

“В обмін на цю угоду США продовжать надавати матеріальну підтримку Україні, її народу. Що ми маємо тут. І ми думаємо, що це стане сильним сигналом для американського народу про те, що гроші, які надходять в Україну, означають, що у нас спільні цінності, що у нас спільна безпека, і ми сподіваємося збільшити наші спільні економічні зобов’язання”, − пояснив американський урядовець.

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Росія обстріляла Херсон: двоє поранених

Зранку 13 лютого російські війська обстріляли житлові будинки в центральній частині Херсона, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Внаслідок влучання в багатоповерхівку поранення отримали двоє людей − 48-річний чоловік та 55-річна жінка.

За словами Прокудіна, у постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Чоловіка госпіталізовано у стані середньої тяжкості, жінка лікуватиметься амбулаторно.

Тимур Дубовик
Тимур Дубовик
Тимур Дубовик - журналіст, редактор новин
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