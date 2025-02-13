Станом на 13 лютого 8:00 за попередню добу зафіксували 116 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 8 атак у напрямках населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Новоосинове, Піщане, Лозова та Загризове.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 9 разів поблизу населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі.

Чотири штурми відбили наші оборонці в районах Білогорівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.

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На Краматорському напрямку зафіксовано 7 боєзіткнень у районах Часового Яру та Васюківки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік населених пунктів Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 34 штурми агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Звірове, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачне, Зелене Поле, Улакли та Шевченко.

На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував українські позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Рівнопіль.

З Гуляйпільського напрямку ворог авіацією атакував населений пункт Кам’янське.

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На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили ворожі атаки в районах Щербаків та Кам’янського.

На Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 18 атак російських загарбників.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 13 лютого 2025 року становлять близько 854 тис. 280 осіб, зокрема 1250 осіб − за минулу добу.

Сили оборони знищили таку російську техніку:

10040 (+17) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 20894 (+23), артилерійських систем – 23034 (+58), РСЗВ – 1278 (+2)

засобів ППО ‒ 1063 (+2), літаків – 370, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25072 (+153)

крилатих ракет ‒ 3063 (+6), кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 37096 (+168), спеціальної техніки ‒ 3744 (+2).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ / Телеграм

США допомагатимуть Україні в обмін на угоду про видобування рідкісноземельних металів

Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну в обмін на угоду щодо видобування рідкісноземельних металів, пише Суспільне, цитуючи міністра фінансів США Скотта Бессента під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.

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За словами Бессента, президент США Дональд Трамп хоче зробити все можливе для завершення війни, а Вашингтон підтримує незалежність України.

Міністр зауважив, що американське суспільство повинно розуміти причини залучення Штатів до “українських справ”.

Бессент додав, що у Трампа є план припинення цієї війни, і США хотіли б укласти угоду про економічне співробітництво.

“В обмін на цю угоду США продовжать надавати матеріальну підтримку Україні, її народу. Що ми маємо тут. І ми думаємо, що це стане сильним сигналом для американського народу про те, що гроші, які надходять в Україну, означають, що у нас спільні цінності, що у нас спільна безпека, і ми сподіваємося збільшити наші спільні економічні зобов’язання”, − пояснив американський урядовець.

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Росія обстріляла Херсон: двоє поранених

Зранку 13 лютого російські війська обстріляли житлові будинки в центральній частині Херсона, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Внаслідок влучання в багатоповерхівку поранення отримали двоє людей − 48-річний чоловік та 55-річна жінка.

За словами Прокудіна, у постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Чоловіка госпіталізовано у стані середньої тяжкості, жінка лікуватиметься амбулаторно.