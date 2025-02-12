Міністр фінансів США Скот Бессент приїхав до Києва та привіз угоду про партнерство, яка закріплює економічну співпрацю між двома країнами.

Про це після зустрічі у форматі тет-а-тет повідомили Президент Володимир Зеленський разом з міністром фінансів США Скотом Бессентом, передає кореспондент Укрінформу.

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Зустріч Зеленського та Бессента - що відомо

“Я знаю, що нашій команді передали перший проєкт угоди від Сполучених Штатів про партнерство між нашими країнами. Я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, і ми зробимо все, щоб якнайшвидше вивчити і підписати цей документ. Тому що Сполучені Штати – це наші головні партнери. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа і встигнути на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час”, – розповів Зеленський.

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За словами Президента, розмова з Бессентом була конструктивною і включала, серед іншого, питання гарантій безпеки, говорили також про корисні копалини.

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Викривлене твердження стало вірусним після того, як його перепостив Ілон Маск, попри те, що джерело неправильно інтерпретовало і пізніше виправило.

Зокрема, на зустріч з міністром фінансів США Зеленський приніс карту з корисними копалинами України, тож ця тема була серед пріоритетних.

Трамп заявив, що Україна “погодилася” на угоду про обмін мінералів на військову допомогу

 11 лютого президент США Дональд Трамп. повідомив, що Україна “по суті погодилася” надати США рідкісноземельні мінерали як плату за військову допомогу, яку Штати відправили Києву.

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“Україна має надзвичайно цінну землю − з точки зору рідкісноземельних металів, нафти, газу та інших ресурсів. Я хочу, щоб наші витрачені гроші були захищені, адже ми витратили сотні мільярдів доларів”, − пояснив американський лідер.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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