Президент України Володимир Зеленський ввечері у середу, 12 лютого, провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, повідомили сам Зеленський і Трамп.

Телефонна розмова Трампа та Зеленського − що треба знати

За словами українського лідера, вони говорили про можливості досягнення миру. 

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“[Говорили − ред.] про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом”, − наголосив Зеленський.

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Український лідер зауважив, що Україна більше за усіх прагне миру. Він подякував Дональду Трампу за інтерес до того, що Україна та Штати можуть зробити разом.

Що сказав Трамп про розмову з Зеленським?

За словами Трампа, вони обговорили теми, пов’язані з війною, а також майбутню зустріч Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом під час Мюнхенської конференції з безпеки.

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Трамп мав розмову з Путіним - їхній перший підтверджений контакт з моменту повернення президента США на посаду - і домовився «негайно» розпочати переговори про припинення війни.
Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Настав час зупинити цю безглузду війну, в якій відбуваються масові та зовсім непотрібні СМЕРТІ та РУЙНУВАННЯ
Президент США Дональд Трамп

Зеленський заявив, що міністр фінансів США привіз в Україну угоду про партнерство

Міністр фінансів США Скот Бессент приїхав до Києва та привіз угоду про партнерство, яка закріплює економічну співпрацю між двома країнами.

Розмова з Бессентом, за словами Зеленського, була конструктивною і включала, серед іншого, питання гарантій безпеки, говорили також про корисні копалини.

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11 лютого президент США Дональд Трамп. повідомив, що Україна “по суті погодилася” надати США рідкісноземельні мінерали як плату за військову допомогу, яку Штати відправили Києву.

Наразі Президент України очікується на Мюнхенській конференції з безпеки, де війна з Росією та шляхи її припинення будуть головними питаннями порядку денного.

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