Президент України Володимир Зеленський ввечері у середу, 12 лютого, провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, повідомили сам Зеленський і Трамп.

Телефонна розмова Трампа та Зеленського − що треба знати

За словами українського лідера, вони говорили про можливості досягнення миру.

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“[Говорили − ред.] про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом”, − наголосив Зеленський.

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Український лідер зауважив, що Україна більше за усіх прагне миру. Він подякував Дональду Трампу за інтерес до того, що Україна та Штати можуть зробити разом.

Що сказав Трамп про розмову з Зеленським?

За словами Трампа, вони обговорили теми, пов’язані з війною, а також майбутню зустріч Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом під час Мюнхенської конференції з безпеки.

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